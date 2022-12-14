دراسة: الصيام المتقطع قد يلغي الحاجة إلى أدوية السكري

تواصل – وكالات:

توصلت دراسة حديثة إلى أن مرضى السكري من النوع 2، الذين يصومون بشكل متقطع قد لا يحتاجون إلى الدواء بعد الآن.

ومن خلال تطبيق نظام الصيام المتقطع، سجل معظم المرضى في الدراسة، متوسطًا في مستوى نسبة السكر في الدم، بلغ أقل من 6.5 في المائة لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، في أعقاب التوقف عن تناول جميع الأدوية المضادة للسكري.

إنقاص الوزن لمرضى السكري من النوع 2

وقال دونجبو ليو، المؤلف المقابل للدراسة، والأستاذ في جامعة هونان الزراعية في تشانجشا بالصين في بيان صحفي، “إن مرض السكري من النوع الثاني ليس بالضرورة مرضًا دائمًا يستمر مدى الحياة. يمكن تخفيف مرض السكري إذا فقد المرضى الوزن عن طريق تغيير نظامهم الغذائي وعاداتهم الرياضية”.

وأضاف: “تظهر أبحاثنا أن الصيام المتقطع، العلاج الغذائي الطبي الصيني، يمكن أن يؤدي إلى تعافي المصابين بمرض السكري من النوع 2، ويمكن أن يكون لهذه النتائج تأثير كبير على أكثر من 537 مليون بالغ في جميع أنحاء العالم يعانون من هذا المرض”.

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نهج غذائي جديد

ووفقًا للنتائج التي نشرت في مجلة “جمعية الغدد الصماء السريرية والغدد الصماء والتمثيل الغذائي”، فإن النظام الغذائي للعلاج بالتغذية الطبية الصينية “هو نهج غذائي جديد مقترح يعتمد على (الصيام المتقطع) الذي يتضمن خمسة أيام صيام تليها 10 أيام من إعادة إدخال المواد الغذائية اليومية”.

وقال العلماء إن النظام الغذائي يحتوي على أطعمة يومية مثل القمح والشعير والأرز والجاودار والشوفان، “ويتميز بانخفاض نسبة السكر في الدم والسعرات الحرارية والكربوهيدرات، فضلاً عن زيادة الأحماض الدهنية غير المشبعة”.

ووصف ليو أدوية السكري بأنها مكلفة وتشكل حاجزًا أمام العديد من المرضى الذين يحاولون إدارة مرضهم، وقال: “أظهرت دراستنا انخفاض تكاليف الأدوية بنسبة 77 في المائة لدى مرضى السكري بعد الصيام المتقطع”.

وقال الباحثون إنه على الرغم من أن حمية الصيام المتقطع – تناول الطعام خلال فترة زمنية محددة لمساعدة الجسم على حرق الدهون – أصبحت شائعة، لم تحقق أي دراسات علمية فائدتها في تخفيف مرض السكري.

وتضمنت دراستهم مشاركين تتراوح أعمارهم بين 38 و 72 عامًا يعانون من مرض السكري من النوع 2 من سنة واحدة إلى 11 عامًا واستخدموا الأدوية المضادة لمرض السكري و / أو حقن الأنسولين. كان ثلثاهم من الرجال. تراوح مؤشر كتلة الجسم للمشاركين ، أو مؤشر كتلة الجسم ، من 19.1 إلى 30.4.

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الشفاء من مرض السكري

وقع الاختيار على المشاركين عشوائيًا في مجموعة العلاج الغذائي الصيني، بما في ذلك الصيام المتقطع، أو لمجموعة التحكم. وبعد تدخل النظام الغذائي للصيام المتقطع لمدة ثلاثة أشهر بين 36 شخصًا مصابًا بالسكري، قلل ما يقرب من 90 في المائة من المشاركين، بما في ذلك الأشخاص الذين تناولوا عوامل خفض نسبة السكر في الدم والأنسولين، من استخدامهم لأدوية مرض السكري.

وبعد ثلاثة أشهر من انتهاء التدخل، حقق 47.2 في المائة من المشاركين شفاءً من مرض السكري في مجموعة العلاج بالتغذية الطبية الصينية / مجموعة الصيام المتقطع، وفقًا للورقة البحثية. بالمقارنة مع 2.8 في المائة في المجموعة الضابطة.

في المتابعة التي استمرت 12 شهرًا وجد أن 44.4 في المائة من المشاركين قد حققوا هدوءًا مستدامًا لمرض السكري.

قال الباحثون إن النتائج التي توصلوا إليها تتحدى وجهة النظر التقليدية القائلة بأن تخفيف مرض السكري لا يمكن تحقيقه إلا في الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2 لمدة لا تزيد عن ست سنوات. 65 في المائة من المشاركين في الدراسة الذين حققوا تحسنًا يعانون من مرض السكري من النوع 2 لمدة ست سنوات إلى 11 عامًا.

وخلصت الدراسة إلى أن “هذه الدراسة أوضحت الفعالية السريرية لـ (الصيام المتقطع) في تحقيق الشفاء من مرض السكري لمدة عام على الأقل”.