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«الخضيري» يحذر: المحليات الصناعية تضر القلب
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«الخضيري» يحذر: المحليات الصناعية تضر القلب

«الخضيري» يحذر: المحليات الصناعية تضر القلب

«الخضيري» يحذر: المحليات الصناعية تضر القلب
٠٩:١٤:٣٦ م، الأربعاء، ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حذر الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، من السكر والمحليات الصناعية، التي وجد أنها تضر القلب وتسبب تراكم الدهو على الكبد، استنادا إلى دراسات علمية.

تضر القلب وتزيد الوزن وتتسبب في الأمراض

وقال الخصيري، عبر تويتر: “إذا اضطررت للسكر أو المحليات الصناعية فقلل منها وبشدة (لأن مهمتها فقط كسر المرارة (للمدلل)وليست صحية ولا آمنة) بل لها أضرار قد تكون أخطر من السكر”.

وأضاف في تغريدته: “وهنا ٣ دراسات، ودراسة أخرى على ١٢ ألف شخص، أثبتت أضرار المحليات الصناعية على القلب، وأنها تزيد الوزن، وتراكم دهون الكبد، وتسبب مرض السكر”.

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أكثر من 11 ألف دراسة علمية

وأرفق أستاذ أبحاث المسرطنات، تغريدته علر حسابه على تويتر، بصورة توضح ما أفادت به الدراسات العلمية بشأن السكر أو المحليات الاصطناعية، موضحا أنه بعد مراجعة نحو 11 ألفا و774 دراسة منشورة، و7 دراسات إكلينيكية مقننة، أظهرت وجود علاقة قوية بين المحليات الاصطناعية وزيادة الوزن، والإصابة بأمراض خطيرة مثل فرض ضغط الدم، والعوارض القلبية، وداء السكري

الكلمات الدلالية:
أمراض القلب السكري المحليات الصناعية تحذير من السكر ضغط الدم فرط الوزن فهد الخضيري

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