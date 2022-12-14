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تحذير عاجل من سفارة المملكة في إيرلندا
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تحذير عاجل من سفارة المملكة في إيرلندا

تحذير عاجل من سفارة المملكة في إيرلندا

تحذير عاجل من سفارة المملكة في إيرلندا
٠٩:١١:٢٠ م، الأربعاء، ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أصدرت سفارة المملكة في إيرلندا، تحذيرًا عاجلًا للمواطنين والمقيمين والزائرين إليها، بأخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية وموجة البرد الحادة المتوقعة في الأيام القادمة حيث ستصل درجات الحرارة إلى ما دون الصفر في بعض المناطق.

وقالت السفارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” تود  السفارة  التنبيه  على  جميع  المواطنين  المقيمين أو الزائرين  لأيرلندا  بأخذ  الحيطة  والحذر  من التقلبات  الجوية  وموجة  البرد  الحادة  المتوقعة في  الأيام  القادمة  حيث  ستصل  درجات الحرارة  إلى  ما  دون  الصفر  في  بعض  المناطق”.

عاجل.. تحذير من سفارة المملكة في البرتغال حول هذا الأمر

وتابعت :” وتود  التذكير  بالالتزام  بما  يصدر  من تحذيرات  من  قبل  الجهات  الأيرلندية المختصة، والتواصل  مع  السفارة  إذا  دعت الحاجة  على  هاتف  شؤون  السعوديين  رقم : (0870644444)،  مع  تمنياتنا  لكم  بالسلامة”.

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