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بينهم القنصل.. الصين تسحب 6 من دبلوماسييها في بريطانيا بسبب «اعتداء مانشستر»
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بينهم القنصل.. الصين تسحب 6 من دبلوماسييها في بريطانيا بسبب «اعتداء مانشستر»

بينهم القنصل.. الصين تسحب 6 من دبلوماسييها في بريطانيا بسبب «اعتداء مانشستر»

بينهم القنصل.. الصين تسحب 6 من دبلوماسييها في بريطانيا بسبب «اعتداء مانشستر»
٠٨:٤٩:٥٧ م، الأربعاء، ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

في تطور لقضية الاعتداء على متظاهر صيني أمام قنصلية بلاده في بريطانيا، أعلنت لندن، اليوم الأربعاء، أن الصين سحبت ستة من دبلوماسييها في المملكة المتحدة، بمن فيهم قنصلها العام في مانشستر.

ويأتي ذلك بعدما اتهموا بالاعتداء على متظاهر من هونغ كونغ مؤيد للديمقراطية في المدينة البريطانية.

يذكر أن شرطة منطقة مانشستر الكبرى فتحت تحقيقًا جنائيًا بعدما قال المتظاهر من هونغ كونغ بوب تشان إن دبلوماسيين صينيين أخضعوه لمعاملة “همجية” من خلال سحبه إلى داخل مجمّعهم الدبلوماسي والاعتداء عليه، خلال تظاهرة مؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ.

وقال وزير الخارجية البريطانية جيمس كليفرلي، إن المبعوثين الستة غادروا المملكة المتحدة بدلاً من التنازل عن الحصانة الدبلوماسية وخضوعهم للاستجواب لدى الشرطة بشأن حادثة أكتوبر، بعد أن كانت لندن قد حددت يوم الأربعاء موعدًا نهائيًا لذلك.

وقال كليفرلي الأربعاء “في إطار ذلك التحقيق، طلبنا من ستة مسؤولين صينيين التنازل عن حصانتهم الدبلوماسية حتى يمكن استجوابهم”.

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كما أشار إلى أن السفارة الصينية في لندن أُبلغت بالموعد النهائي لهم “لاتخاذ إجراء”.

وتابع كليفرلي “ردًا على طلباتنا، سحبت الحكومة الصينية الآن هؤلاء المسؤولين من المملكة المتحدة، بمن فيهم القنصل العام بنفسه”.

وأضاف أن ردّ لندن يعكس “تمسكها بسيادة القانون”، وكذلك “الجدية التي نتعامل بها مع هذه الحوادث”.

الكلمات الدلالية:
الصين بريطانيا سحب دبلوماسيين قنصلية مانشيستر

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