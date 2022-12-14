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الكويت تحذر من الأحوال الجوية.. وبيان لوزارة الداخلية
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الكويت تحذر من الأحوال الجوية.. وبيان لوزارة الداخلية

الكويت تحذر من الأحوال الجوية.. وبيان لوزارة الداخلية

الكويت تحذر من الأحوال الجوية.. وبيان لوزارة الداخلية
٠٩:١٠:٤٣ م، الأربعاء، ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

دعت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم، مواطنيها والمقيمين،  مستخدمي الطرق ومرتادي البحر إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر لعدم استقرار الأحوال الجوية وتقلب حالة الطقس.

ولفتت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في دولة الكويت، إلى تحذيرات إدارة الأرصاد الجوية باحتمال هطول الأمطار.

نشر أرقام البلاغات والطوارئ

وأشار بيان الداخلية إلى أنه على الجميع عدم التردد والاتصال على هاتف الطوارئ «112» عند مواجهتهم لأي حالة طارئة وأي مساعدات إنسانية أو أمنية أو مرورية، كما ناشد رواد البحر إلى عدم التردد بالاتصال على عمليات خفر السواحل «1880888».

وأهابت الإدارة بالإخوة المواطنين والمقيمين قائدي المركبات إلى ضرورة الالتزام بالقوانين وقواعد وآداب المرور لسلامة جميع مرتادي الطرق.

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فرص هطول الأمطار

وتتأثر الكويت يومي الأربعاء و الخميس -بمشيئة الله- بحالة من عدم الإستقرار الجوية؛ و الناتجة عن عبور منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة في طبقات الجو العليا وبالتصادف مع امتداد منخفض سطحي من الجنوب، مما يؤدي إلى تكاثر للسحب وهطول الأمطار الرعدية في بعض المناطق، حسب “طقس العرب”.

وتتهيأ الفرصة تدريجياً مع ساعات ما بعد العصر و الليل لهطول زخات من الأمطار في مناطق متفرقة، تصحب بحدوث الرعد أحياناً وبخاصة في الأجزاء الشمالية والغربية، وتكون الرياح جنوبية شرقية مُعتدلة السرعة، قد تنشط أحياناً.

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