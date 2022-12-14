الأربعاء، ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«الخضيري» يحذر: المحليات الصناعية تضر القلب
تحذير عاجل من سفارة المملكة في إيرلندا
الكويت تحذر من الأحوال الجوية.. وبيان لوزارة الداخلية
أحدث تهديد.. روسيا تنصب صاروخًا نوويًا قادرًا على ضرب الولايات المتحدة وبريطانيا
«الصحة العالمية» تطالب بضريبة على المشروبات المحلاة بالسكر لـ «إنقاذ الأرواح»
بينهم القنصل.. الصين تسحب 6 من دبلوماسييها في بريطانيا بسبب «اعتداء مانشستر»

الرئيسية

 /

محليات

 /

الاتصالات السعودية تعلن عن وظائف شاغرة في عدة تخصصات.. تفاصيل

الاتصالات السعودية تعلن عن وظائف شاغرة في عدة تخصصات.. تفاصيل

الاتصالات السعودية تعلن عن وظائف شاغرة في عدة تخصصات.. تفاصيل
٠٨:٢٩:٠٨ م، الأربعاء، ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت شركة الاتصالات السعودية (STC) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف  إدارية شاغرة ، وذلك وفقاً  التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسميات الوظيفية

مدير مساعد التوظيف

خبير أداء التكنولوجيا

مساعد مدير التدقيق المالي

خبير إنشاء بنية تحتية وقيمة

خبير المكافآت التنفيذي

خبير أول في البنية التحتية وخلق قيمة الطاقة المتجددة

محلل أول لتنمية الأفراد

محلل توظيف خارجي أول

أخصائي المشتريات

أخصائي مشروع عام

كبير محللي التطوير الوظيفي

مشرف هندسة أمن المؤسسات

مدير قسم تصميم البرامج المهنية

وغيرها

لتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم (اضغط هنا)

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية شركة الاتصالات السعودية فرص عمل وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
«الحج والعمرة» تعاقب الشركات المتهاونة في التزاماتها تجاه المعتمرين

«الحج والعمرة» تعاقب الشركات المتهاونة في التزاماتها تجاه المعتمرين

٠٢:٢٨ م، الخميس، ٠٦ يونيو ٢٠١٩
الفريق السواط: حدود المملكة آمنة ولا داعى للقلق

الفريق السواط: حدود المملكة آمنة ولا داعى للقلق

٠٥:٤٦ ص، الأحد، ١٣ يوليو ٢٠١٤
«التأمينات» تحدد 4 خطوات لاستكمال بيانات أجر العامل الوافد

«التأمينات» تحدد 4 خطوات لاستكمال بيانات أجر العامل الوافد

٠٣:٠٩ م، الثلاثاء، ٣٠ مارس ٢٠٢١
الأمن العام يكشف ملابسات عدة جرائم.. بينهم متحرش بطفل وآخر يحرق السيارات (فيديو)

الأمن العام يكشف ملابسات عدة جرائم.. بينهم متحرش بطفل وآخر يحرق السيارات (فيديو)

١٢:٤١ ص، الأحد، ٢٠ يونيو ٢٠٢١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *