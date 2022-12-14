الاتصالات السعودية تعلن عن وظائف شاغرة في عدة تخصصات.. تفاصيل

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أعلنت شركة الاتصالات السعودية (STC) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية شاغرة ، وذلك وفقاً التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسميات الوظيفية

مدير مساعد التوظيف

خبير أداء التكنولوجيا

مساعد مدير التدقيق المالي

خبير إنشاء بنية تحتية وقيمة

خبير المكافآت التنفيذي

خبير أول في البنية التحتية وخلق قيمة الطاقة المتجددة

محلل أول لتنمية الأفراد

محلل توظيف خارجي أول

أخصائي المشتريات

أخصائي مشروع عام

كبير محللي التطوير الوظيفي

مشرف هندسة أمن المؤسسات

مدير قسم تصميم البرامج المهنية

وغيرها

لتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم (اضغط هنا)