أحدث تهديد.. روسيا تنصب صاروخًا نوويًا قادرًا على ضرب الولايات المتحدة وبريطانيا

تواصل – وكالات:

جددن روسيا، التهديد باستهداف الغرب بأسلحة نووية، من خلال استعراض صاروخ نووي ضخم قادر على ضرب الولايات المتحدة وبريطانيا.

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الصاروخ الباليستي مداه 7500 ميل

وأظهرت مقاطع نشرت الأربعاء، تركيب صاروخ من طراز “يارس” الباليستي العابر للقارات داخل منصة الإطلاق الثابتة التابع لتشكيل “كوزيلسك” للصواريخ الاستراتيجية في منطقة كالوجا جنوب غرب موسكو.

ويبلغ مدى الصاروخ الباليستي العابر للقارات 7500 ميل، وقد تم تتصيبه في منصة إطلاق باستخدام وحدة نقل وتحميل خاصة.

وذكرت صحيفة “كومسومولسكايا برافدا” الروسية أن صواريخ “يارس” تبلغ قوتها “أكبر 12 مرة من القنبلة الأمريكية التي دمرت هيروشيما”.

وفي أكتوبر، وسط توترات شديدة بشأن الحرب مع أوكرانيا، أشرف بوتين على إطلاق صاروخ “يارس” مماثل لاختبار رد روسيا على هجوم نووي محتمل.

وأفادت الأنباء أن روسيا تسعترض أسلحتها الذرية قبل اليوم السنوي لقوة الصواريخ الاستراتيجية فى 17 ديسمبر.

وقائد تشكيل “كوزيلسك” الصاروخي، الكولونيل أليكسي سوكولوف، إن التدريبات الأخيرة كانت تهدف إلى إرسال رسالة إلى الغرب، لأن الولايات المتحدة وأوروبا تقعان في مرمى الصاروخ.

وأضاف “تكمن أهمية هذه العملية في حقيقة أن الصاروخ سيوضع في الخدمة القتالية في الموعد المحدد. وسيحصل الوطن على سلاح صاروخي نووي آخر، مما يجعل من الممكن حل أي مهام على المستوى الاستراتيجي”.

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تتنصيب الصاروخ على منصة الإطلاق

وقالت وزارة الدفاع الروسية ، الأربعاء، إن الأمر استغرق عدة ساعات حتى يتم تتنصيب الصاروخ على منصة الإطلاق باستخدام وحدة نقل وتحميل خاصة. وتخضع قاعدة صواريخ كوزلسك لأعمال تجديد.

يذكر أن ” إر إس – 24 يارس” هو مجمّع صاروخي إستراتيجي روسي مزوّد بصاروخ باليستي عابر للقارات ذي رأس قتالية متشاطرة يعمل بالوقود الصلب.

وتم تصميم الصاروخ من قبل معهد موسكو للتقنيات الحرارية بقيادة الأكاديمي يوري سولومونوف على أساس صاروخ “توبول – إم ” النووي المطور.

ويبلغ مدى عمل الصاروخ 12000 كيلومتر، وزنه عند الإطلاق 46 طنا. ويتوقع أن تحل صواريخ “يارس، إر إس 24” الجديدة محل صواريخ “فويفودا” ( “الشيطان” حسب تصنيف الناتو) العامل بالوقود السائل في قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية.