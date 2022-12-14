القبض على مواطن ارتكب هذا الفعل بالقصيم

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت دوريات الأمن بمنطقة القصيم، اليوم، من القبض على مواطن، بتهمة إتلاف جهاز رصد آلي، عمدا، بإحدى الطرق العامة بالمدينة.

أحيل إلى النيابة العامة

وأفاد حساب “الأمن العام” على تويتر، بأنه المواطن المتهم تعمد إتلاف وتكسير جهاز الرصد الآلي، والعبث بمحتوياته، وقد جرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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أطلق النار في الهواء

وفي وقت سابق، قبضت شرطة منطقة المدينة المنورة على مواطن ظهر في محتوى مرئي وهو يطلق النار في الهواء من بندقية، معرضا حياة الآخرين للخطر.

وأوضح بيان نشره الأمن العام على موقع التواصل الاجتماع “تويتر”، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا فيديو لمواطن يطلق أعيرة نارية في الهواء مستعرضًا بسلاحه ومحدثًا على من الرعب بين البعض.