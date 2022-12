تجاهل للأزمات واهتمام بقضايا منافية للأخلاق والفطرة.. «بايدن» يثير الجدل ويوقع قانون «زواج المثليين»

تواصل- وكالات:

على الرغم من المعاناة التي يعيشها الأمريكيين والزمات التي تلاحق الولايات المتحدة اقتصاديًا وسياسيًا، إلا أن شغلهم الشغال هو التفكير في الشذوذ وإرضاء الرغبات الشاذة التي تخالف الفطرة السليمة.

وأكدت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس الأمريكي دو بايدن وقّع على قانون الحماية الفدرالية للزواج من نفس الجنس ” زواج المثليين”، فيما أضاء الرواق الجنوبي للبيت الأبيض بألوان قوس قزح.

ووقع بايدن التشريع خلال حدث احتفالي في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض بحضور أكثر من 2000 شخص، حيث قال: “الطريق في الوقت الحالي طويل، لكن أولئك الذين يؤمنون بالمساواة والعدالة لم يستسلموا أبدا”.

The White House is lit up rainbow tonight in celebration of President Biden signing the Respect for Marriage Act. pic.twitter.com/vDaydF4NZH

— The White House (@WhiteHouse) December 14, 2022