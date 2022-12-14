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تجاهل للأزمات واهتمام بقضايا منافية للأخلاق والفطرة.. «بايدن» يثير الجدل ويوقع قانون «زواج المثليين»

تجاهل للأزمات واهتمام بقضايا منافية للأخلاق والفطرة.. «بايدن» يثير الجدل ويوقع قانون «زواج المثليين»

تجاهل للأزمات واهتمام بقضايا منافية للأخلاق والفطرة.. «بايدن» يثير الجدل ويوقع قانون «زواج المثليين»
٠٨:٢٥:٥٣ م، الأربعاء، ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

على الرغم من المعاناة التي يعيشها الأمريكيين والزمات التي تلاحق الولايات المتحدة اقتصاديًا وسياسيًا، إلا أن شغلهم الشغال هو التفكير في الشذوذ وإرضاء الرغبات الشاذة التي تخالف الفطرة السليمة.

وأكدت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس الأمريكي دو بايدن وقّع على قانون الحماية الفدرالية للزواج من نفس الجنس ” زواج المثليين”، فيما أضاء الرواق الجنوبي للبيت الأبيض بألوان قوس قزح.

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ووقع بايدن التشريع خلال حدث احتفالي في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض بحضور أكثر من 2000 شخص، حيث قال: “الطريق في الوقت الحالي طويل، لكن أولئك الذين يؤمنون بالمساواة والعدالة لم يستسلموا أبدا”.

الكلمات الدلالية:
أمريكا البيت الأبيض الشواذ المثليين جنسيا بايدن

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