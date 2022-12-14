لمختلف المؤهلات.. وظائف شاغرة بشركة مملوكة لصندوق الاستثمارات

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أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة من حمَلة مختلف المؤهلات، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة.

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وفيما يلي الشروط والتفاصيل الخاصة بالوظائف المتاحة:

المسميات الوظيفية:

1- مدير التخطيط

Planning Manager

المؤهلات و المتطلبات:

– يُفضل أن يكون خريج الهندسة المكتسبة في تطوير العقارات أو بيئة البناء في وظيفة التخطيط أو التحكم في المشروع.

-خبرة لا تقل عن 12-15 سنة

-الخبرة في مشاريع البنية التحتية والمرافق الكبرى أمر مرغوب فيه.

-الكفاءات المطلوبة هي مهارات تنظيمية ممتازة ومهارات تحليلية ومهارات التعامل مع الآخرين والدبلوماسية والمواد ومعرفة البناء ومعرفة جيدة بالصناعة المحلية.

-الكفاءة في استخدام أحدث إصدار من برنامج تخطيط Primavera جنبًا إلى جنب مع الكفاءة في استخدام Microsoft Excel و PowerPoint ومنتجات Microsoft Office الأخرى في إنشاء التقارير.

-القدرة على العمل في المكتب والمرفق في الموقع.

2- مسؤول عمليات المجازفة

Senior Adventure Operations Manager

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المؤهلات و المتطلبات:

شهادة الإسعافات الأولية في البرية أو شهادة الإسعافات الأولية الصادرة عن مزود تدريب معترف به دوليًا ، والتي تغطي عناصر تشمل على سبيل المثال لا الحصر الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي وكيفية التعامل مع فرط / انخفاض درجة حرارة الجسم ، مع فترة صلاحية لا تقل عن 6 أشهر في وقت البدء توظيف.

تدريب أساسي على الملاحة البرية مع خبرة في الملاحة الطبيعية واستخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)

تُفضل مؤهلات IRATA أو ERCA مع خبرة في التسلق (داخلي / خارجي) والهبوط من قمم الجبال وعبر ferrata.

تدريب قائد الرحلات – يفضل الاتحاد الدولي لجمعيات المرشدين الجبليين (IFMGA)

تدريب القيادة الصحراوية 4 × 4 والخبرة

خبرة عمل لا تقل عن 10 سنوات في صناعة السياحة ، والخبرة في المملكة العربية السعودية مفيدة.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: رابط التقديم – (اضغط هنا).