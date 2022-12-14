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إنفاذًا لتوجيهات القيادة.. طائرة إخلاء طبي لنقل مواطن من المغرب
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إنفاذًا لتوجيهات القيادة.. طائرة إخلاء طبي لنقل مواطن من المغرب

إنفاذًا لتوجيهات القيادة.. طائرة إخلاء طبي لنقل مواطن من المغرب

إنفاذًا لتوجيهات القيادة.. طائرة إخلاء طبي لنقل مواطن من المغرب
٠٧:٣٢:٤٤ م، الأربعاء، ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة – حفظها الله- وحرصها الدائم على مواطني المملكة في الداخل والخارج، أعلنت سفارة المملكة في المغرب عن نقل مواطن إلى أرض الوطن بطائرة إخلاء طبي.

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وقالت السفارة في بيان لها، “:قامت طائرة الإخلاء الطبي السعودي اليوم الأربعاء 14 / 12/ 2022م بالتنسيق مع السفارة في الرباط بنقل مواطن سعودي إلى أرض الوطن بعد تعرضه لوعكة صحية استدعت نقله لاستكمال علاجه في المملكة”.

الكلمات الدلالية:
اخلاء طبي السفارة في الرباط المغرب توجيهات القيادة

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