إنفاذًا لتوجيهات القيادة.. طائرة إخلاء طبي لنقل مواطن من المغرب

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إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة – حفظها الله- وحرصها الدائم على مواطني المملكة في الداخل والخارج، أعلنت سفارة المملكة في المغرب عن نقل مواطن إلى أرض الوطن بطائرة إخلاء طبي.

إخلاء طبي بطائرة لمصابين في طريق الجنادرية.. ومقيم يُعبّر عن تأثره بالموقف الإنساني (فيديو)

وقالت السفارة في بيان لها، “:قامت طائرة الإخلاء الطبي السعودي اليوم الأربعاء 14 / 12/ 2022م بالتنسيق مع السفارة في الرباط بنقل مواطن سعودي إلى أرض الوطن بعد تعرضه لوعكة صحية استدعت نقله لاستكمال علاجه في المملكة”.