القبض على مواطن وسوداني لاعتدائهما على البيئة في مكة المكرمة

قبضت القوات الخاصة للأمن البيئي بمنطقة مكة المكرمة على مقيم من الجنسية السودانية ومواطن لاعتدائهما على البيئة باستغلال الرواسب دون ترخيص.

وأوضحت في بيان لها أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وتسليمهما لجهة الاختصاص.

«الأمن البيئي» يضبط 7 مقيمين بمكة لقيامهم بهذه المخالفة

وحث المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.