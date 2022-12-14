«لم يسلم منه أحياء ولا أموت».. «الحوثي» ينتهك حرمة الموتى

فريق التحرير:

واصلت مليشيا الحوثي أفعالها الإجرامية والعبثية التي لم تكتف بإزهاق أرواح الأبرياء بل راحت “تدوس” على جثث الموات أيضًا وتنتهك حرماتها.

وفي التفاصيل فقد عاد “الحوثيين” لفتح المقابر الممتلئة سابقا، والدفن فيها بشكل عبثي دون مبالاة او إخبار أهالي القتلى.

ونقلت صحيفة الوطن عن مصادر خاصة، أن معدات الحفر الحوثي قامت بالدخول لمقبرة عطان في صنعاء، في ساعات متأخرة ليلا، مع وجود أمني وتم الدخول إلى المقبرة والسير على القبور بتلك المعدات ووضع حفرة كبيرة عليها، ودفنت عددا من الجثث متراكمة على بعضها البعض في القبور.

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وأضافت المصادر – حسب الصحيفة- عن توفر معلومات أن مثل هذه العملية حدثت قبل قرابة الشهرين، في مقبرة مديرية بني حشيش شرق العاصمة صنعاء، حيث شوهدت معدات تدخل المقبرة وتقوم بالدفن بشكل سريع، مع انبعاث روائح كريهة من هناك، شعر بها الكثير من المواطنين، ولكن لم يتضح الأمر بشكل تام إلا الأسبوع الماضي في مقبرة عطان، وأكدو أن هذا العمل الإجرامي الانتهاكي، لحرمات الموتى في قبورهم، لم يحدث من قبل ولن يحدث إلا في عهد عصابات الإرهاب الحوثي.

حماية ورعاية الحوثيين

وأشارت المصادر أن المقابر الحوثية التي استحدثها الحوثيون قريبا، تحظى بحماية ورعاية خاصة من جانب الحوثيين، وتحظى بمتابعة واهتمام المشرفين منهم، حيث يتم قبر العناصر الحوثية في تلك المقابر، بينما المقابر القديمة يتم العبث فيها ودفن بقية القتلى من غير ما يسمى القناديل في تلك المقابر، واعتبرت المصادر أن هذه الممارسات الحوثية ضد الموتى في المقابر، سيثير غضب الجميع، لأن تلك المقابر تضم أعدادا كبيرة من أقارب المواطنين، ويجب إشعار الناس وإبلاغهم والإيضاح لهم بما يدور، وعلى الجميع أن يدافعوا عن الموتى وحمايتهم من الاعتداءات الحوثية المتواصلة.

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وأوضحت المصادر أن الاعتداء على حرمات الموتى بهذا الشكل الهمجي، لايحدث إلا في اليمن، وسيتطور خاصة وأن الانتهاكات الإجرامية الحوثية ضد الإنسانية والأحياء على وجه الخصوص من نساء وأطفال، لم ينظر لها المجتمع الدولي وغابت عنها كل المنظمات الحقوقية والإنسانية، وبذلك من المتوقع أنه إذا لم يتم الدفاع عن الأحياء فلن يوجد من يدافع عن الأموات.