«واتبعوا ما تتلوا الشياطين».. استخراج سحر من قاع البحر (فيديو)

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نهت الشريعة الإسلامية السمحة عن اتباع السحر والسحرة، وافتعال الشر بين الناس، وحثت على التآلف والتآخر والتراحم، إذ قال الله سبحانه في كتابه: “وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَـكِنَّ الشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ”.

مكتوبة بحروف ورموز غريبة

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، غواصا يعثر على سحر في باطن البحر، حيث أظهر المقطع أن غواصا عثر على زجاجة مغلقة، وحين فتحها وجد عددا من السكاكين صغيرة الحجم، ملفوف حولها ما يشبه ورقة، مكتوب عليها رموز وحروف غريبة.

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فك السحر بالقرآن عن طريق الرقية الشرعية

وكشف فضيلة الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، أن هناك طريقتين لعلاج وإبطال السحر.

وأوضح في مقطع تسجيلي منشور على حسابه في “تويتر”، أن فك السحر – بإذن الله- يكون بأمرين، بالقرآن الكريم عن طريق الرقية الشرعية بقراءة سورة الفاتحة وسور الإخلاص والمعوذتين.

علاج السحر عن طريق الأدوية المباحة والمجربة

وأضاف أن الأمر الثاني لفك السحر هو عن طريق الأدوية المباحة والمجربة في علاج السحر، وهذا ما يسمى بالنُشرة، وهو فك السحر عن المسحور بالأدعية والأدوية المتعارف عليها.

لا يجوز الخوف من السحرة وخشيتهم

وعن الخوف من السحرة وخشيتهم؛ فالبعض يخاف أن يؤذوه أو يسحروه، قال الشيخ الفوزان حفظه الله: إنه لا شك أن هذا نقص في التوحيد، ونقص في التوكل.

وأكد أنه يجب على الإنسان أن يخشى الله وأن يخاف الله، وأنه لا يضرهً أحد إذا تولاه الله، واعتمد على الله وتوكل على الله.

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