أمانة المنطقة الشرقية تعلن عودة 8 أنفاق وجسور للخدمة في حاضرة الدمام

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أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، أن الفرق الميدانية بوكالة التعمير والمشاريع قد انتهت من أعمال الصيانة لعدد 8 أنفاق وجسور في حاضرة الدمام.

ونشرت الأمانة صورًا تظهر جانبًا من أعمال الصيانة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مشيرة إلى أن هذه الأعمال تضمنت 595 مترًا طوليًّا من فواصل التمدد بالجسور خلال الشهر الماضي.

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وأشارت إلى أن ذلك يأتي ضمن جهودها للتأكد من جاهزية الأنفاق والجسور وضمان أدائها وفق جودة عالية.