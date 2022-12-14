تلسكوب جيمس ويب يلتقط صورة لأبعد مجرة تشاهدها البشرية
تواصل – فريق التحرير:
رصد تلسكوب جيمس ويب التابع لوكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” صورا لأبعد 3 مجرات يرصدها البشر، تشكلت قبل نحو 10 مليارات عام.
3 مجرات حلزونية من “الكون المبكر”
وأظهرت صور التلسكوب فائق التطور، 3 مجرات حلزونية، قال علماء فلك، إنها تكونت في ما يعرف باسم “مرحلة الكون المبكر”، وتحديدا فيما يعرف بـ”الظهر الكوني”، حسب “سكاي نيوز عربية”.
وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن هذه المجرات هي أبعد مجرات تراها العين البشرية حتى الآن، كذلك تمكن تلسكوب جيمس ويب من رصد صور تفصيلية لأجرام سماوية تنتمي إلى فترة الكون المبكر.
وفي الفترة الواقعة بين 8 إلى 10 مليارات سنة، كانت هذه المجرات بنصف حجم كتلتها النجمية الحالية، مما يجعل هذه المجموعة أبعد ما التقطته العين البشرية.
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مجرات نادرة وبالغة القدم
وتعد المجرات الحلزونية الحمراء نادرة، فهي تشكل نحو 2% من المجرات في الكون، ويعني لونها أنها تشكلت في بداية الكون.، فيما يسعى علماء الفلك لفهم هذا التكون ويأملون في معرفة أسرار أكثر حول الكون المبكر.
وتعتمد ناسا، على تقدم التلسكوب “جيمس ويب” الفائف، من أجل إعادة اكتشاف الكون المحيط بشكل أكثر وضوحا، يعطي للعماء فرصة أكبر للدراسة.