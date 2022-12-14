تلسكوب جيمس ويب يلتقط صورة لأبعد مجرة تشاهدها البشرية

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن هذه المجرات هي أبعد مجرات تراها العين البشرية حتى الآن، كذلك تمكن تلسكوب جيمس ويب من رصد صور تفصيلية لأجرام سماوية تنتمي إلى فترة الكون المبكر.

وفي الفترة الواقعة بين 8 إلى 10 مليارات سنة، كانت هذه المجرات بنصف حجم كتلتها النجمية الحالية، مما يجعل هذه المجموعة أبعد ما التقطته العين البشرية.