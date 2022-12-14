أول تعليق من والد التوأم السيامي النيجيري بعد وصوله للمملكة (فيديو)

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وجه والد التوأم السيامي النيجيري “حسانة وحسينة”، الذي وصل إلى المملكة قبل أيام لإجراء عملية فصل لهما في مستشفى الملك عبدالله التخصصي بالرياض، الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز على سرعة التجاوب مع حالة ابنتيه.

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والد التوأم: لم أتوقع أن أجد هذا التجاوب والحفاوة من السعوديين

وقال عمر أبو ريان في تصريحات إلى فضائية “العربية”: “وصلنا الأسبوع الماضي إلى المملكة، لم أكن أتوقع أن أجد تجاوبًا من السعوديين، عندما أرسلت بالأوراق إلى السفارة السعودية بنيجيريا تفاجأت بالرد السريع واللطيف، يبلغوني فيه بأن أستعد للذهاب إلى السعودية بعدما طلبوا جوزات سفرنا”.

وأضاف أبو ريان الذي وصل بصحبة زوجته لمرافقة ابنتيهما: “حتى آخر لحظة من ركوب الطائرة ما زلت لا أصدق أن مشكلة ابنتي ستحل وتنتهي معاناتنا، عندما وصلت إلى السعودية رأيت الاستقبال والحفاوة التي لم أنخيلها. الخدمة كانت أعلى من الممتازة”.

وتابع: “أود أن أشكر الملك سلمان والسعوديين، وأحمد الله على النعمة التي أوصلتني إلى السعودية”.

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تطورات حالة التوأم قبل خضوعهما لعملية الفصل

وأعلن مدير قسم جراحة الأطفال في مستشفى الملك عبدالله التخصصي، أنه سيتم في غضون أيام تحديد إمكانية إجراء عملية الفصل للتوأم السيامي.

ووصف الدكتور محمد النمشان، الحالة الصحية للتوأم بأنها “مستقرة”، موضحًا أن “العلامات الحيوية ممتازة، وقد تم إجراء بعض الفحوصات المبدئية، سواءً الفحص السريري أو فحوصات الدم، وبعض الفحوصات الإشعاعي”.

وأشار إلى أنه “عقب الانتهاء من الفحص في الأسبوع القادم، سيجتمع الفريق المعالج لتحديد إمكانية الفصل”.

وأكد أن حالة التوأم لا تختلف عن باقي الحالات، قائلاً إن نموها أقل بقليل من الطبعيي نظرًا لولادتهما مبكرًا، لكنهما الآن في طريقهما لاكتساب الوزن بطريقة صحيححة، ولن يكون ذلك عائق أمام إتمام الفصل بإذن الله.

وصول التوأم حسانة وحسينة إلى المملكة

ووصل التوأم السيامي “حسانة وحسينة” إلى المملكة قبل أيام برفقة والديهما قادمين من نيجيريا عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي.

وتم نقل التوأم فور وصولهما إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني، بهدف دراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث أكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، رئيس الفريق الطبي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن هذه المبادرات تجسد إنسانية المملكة التي بلغ مداها العالم أجمع.

وتوجه بالشكر إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على ما يوليانه من دعم واهتمام لبرنامج فصل التوائم السيامية، وللعمل الإنساني بشكل عام، منوهًا بما تتمتع به المملكة من خبرات وإمكانات طبية متفوقة جعلتها في مقدمة دول العالم في مجال فصل التوائم السيامية.