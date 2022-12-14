الأربعاء، ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«الصحة» تطلق الحملة الإعلامية لمبادرة الرعاية العاجلة للجلطة القلبية
أول تعليق من والد التوأم السيامي النيجيري بعد وصوله للمملكة (فيديو)
من «المستحيل» تعدادها.. الصين تسجل طفرة في إصابات «كوفيد – 19»
«فيديوجراف».. طريقة تعديل المؤهل الدراسي عبر «أبشر»
3 عقوبات لصاحب العمل حال تمكين «العمالة السائبة» بالعمل لحسابهم أو لدى الغير
استشاري: احذر النوم خلال هذا الوقت .. أضرار صحية خطيرة (فيديو)

الرئيسية

 /

محليات

 /

«الصحة» تطلق الحملة الإعلامية لمبادرة الرعاية العاجلة للجلطة القلبية

«الصحة» تطلق الحملة الإعلامية لمبادرة الرعاية العاجلة للجلطة القلبية

«الصحة» تطلق الحملة الإعلامية لمبادرة الرعاية العاجلة للجلطة القلبية
٠٦:٢٦:٠٨ م، الأربعاء، ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل -واس :

أطلقت وزارة الصحة الحملة الإعلامية لمبادرة الرعاية العاجلة لحالات الجلطة القلبية تحت عنوان “اللحظة تنقذ”.

وتأتي الحملة ضمن جهود الوزارة لتقديم خدمات بمعايير وجودة عالية انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني وهي إحدى مخرجات الأهداف الإستراتيجية،التي تشمل تعزيز الوقاية من المخاطر وإدارة الأزمات الصحية، والتحول الرقمي، بهدف إسعاف مرضى الجلطات القلبية في أقصر مدة ممكنة.

وتجسد المبادرة التكامل والعمل المشترك بين الوزارة وهيئة الهلال الأحمر السعودي، بهدف الحفاظ على الأرواح عبر تقليل وقت إنقاذ حالات الجلطات القلبية من 8 ساعات إلى متوسط زمن قدره 54 دقيقة.

اقرأ أيضا:

«الصحة»: تسجيل 53 إصابة جديدة بكورونا و 66 حالة شفاء

يذكر أنّ عدد الحالات التي تم إنقاذها حتى اليوم بلغت 453 حالة، فيما بلغت متوسط الأعمار للحالات التي تم إنقاذها 57 عاماً، ومتوسط زمن الإدخال 54 دقيقة.

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الجلطة القلبية السعودية اليوم وزارة الصحة

مواد ذات صلة

المزيد
الصحة: لا حالات جديدة بـ«كورونا» ووفاة 2 بالهفوف وخميس مشيط

الصحة: لا حالات جديدة بـ«كورونا» ووفاة 2 بالهفوف وخميس مشيط

٠٤:٤٤ م، الجمعة، ٢٢ مايو ٢٠١٥
توقعات بأمطار وبَرَد اليوم وغدًا.. على هذه المناطق

توقعات بأمطار وبَرَد اليوم وغدًا.. على هذه المناطق

٠٣:٠٩ م، الأربعاء، ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩
“مالية” الشورى: مقترح “بنك الادخار” يتعارض مع الاقتصاد الإسلامي

“مالية” الشورى: مقترح “بنك الادخار” يتعارض مع الاقتصاد الإسلامي

٠٨:١٨ ص، الأحد، ٠١ يونيو ٢٠١٤
 لليوم الثالث.. لجنة التحكيم بمسابقة الملك سلمان المحلية تستمع إلى 37 متسابقًا ومتسابقة

 لليوم الثالث.. لجنة التحكيم بمسابقة الملك سلمان المحلية تستمع إلى 37 متسابقًا ومتسابقة

٠٣:١٥ م، السبت، ١٢ مارس ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *