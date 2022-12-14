«الصحة» تطلق الحملة الإعلامية لمبادرة الرعاية العاجلة للجلطة القلبية

تواصل -واس :

أطلقت وزارة الصحة الحملة الإعلامية لمبادرة الرعاية العاجلة لحالات الجلطة القلبية تحت عنوان “اللحظة تنقذ”.

وتأتي الحملة ضمن جهود الوزارة لتقديم خدمات بمعايير وجودة عالية انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني وهي إحدى مخرجات الأهداف الإستراتيجية،التي تشمل تعزيز الوقاية من المخاطر وإدارة الأزمات الصحية، والتحول الرقمي، بهدف إسعاف مرضى الجلطات القلبية في أقصر مدة ممكنة.

وتجسد المبادرة التكامل والعمل المشترك بين الوزارة وهيئة الهلال الأحمر السعودي، بهدف الحفاظ على الأرواح عبر تقليل وقت إنقاذ حالات الجلطات القلبية من 8 ساعات إلى متوسط زمن قدره 54 دقيقة.

اقرأ أيضا:

«الصحة»: تسجيل 53 إصابة جديدة بكورونا و 66 حالة شفاء

يذكر أنّ عدد الحالات التي تم إنقاذها حتى اليوم بلغت 453 حالة، فيما بلغت متوسط الأعمار للحالات التي تم إنقاذها 57 عاماً، ومتوسط زمن الإدخال 54 دقيقة.