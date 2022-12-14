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«فيديوجراف».. طريقة تعديل المؤهل الدراسي عبر «أبشر»
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«فيديوجراف».. طريقة تعديل المؤهل الدراسي عبر «أبشر»

«فيديوجراف».. طريقة تعديل المؤهل الدراسي عبر «أبشر»

«فيديوجراف».. طريقة تعديل المؤهل الدراسي عبر «أبشر»
٠٥:٥٧:٢٧ م، الأربعاء، ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

نشر منصة أبشر، الرائدة في الخدمات الإلكترونية، فيديوجراف توضح فيه خطوات تعديل المؤهل الدراسي عبر المنصة.

وأوضحت “أبشر”، في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الخطوات تبدأ بالدخول على المنصة، ثم اختيار “خدمات” من تبويت “خدماتي”، ثم اختيار “الأحوال المدنية”.

كيف تُحدّث معلومات جوازات أفراد الأسرة أو العمالة المنزلیة عبر منصة «أبشر»؟

وأضافت أنه يتم بعد ذلك الضغط على أيقونة “تواصل”، وتعبئة البيانات والتأكد من متطلبات الخدمة، ثم تقديم الطلب.

الكلمات الدلالية:
إضافة مؤهل دراسي ابشر خدمات حكومية طريقة اضافة مؤهل منصة أبشر

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