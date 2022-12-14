الأربعاء، ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
استشاري: احذر النوم خلال هذا الوقت .. أضرار صحية خطيرة...
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استشاري: احذر النوم خلال هذا الوقت .. أضرار صحية خطيرة (فيديو)

استشاري: احذر النوم خلال هذا الوقت .. أضرار صحية خطيرة (فيديو)

استشاري: احذر النوم خلال هذا الوقت .. أضرار صحية خطيرة (فيديو)
٠٥:٤١:٢١ م، الأربعاء، ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ربما يتراجع كثير من الذين ينامون في فترة ما بين العصر إلى المغرب من الآن عن النوم خلال تلك الفترة، نظرًا للأثار الصحية السيئة الضارة على الإنسان، كما حذر خبير صحي.

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النوم في فترة العصر والمغرب

وقال استشاري طب السمنة والأسرة، الدكتور صالح الراجحي، إن النوم في فترة العصر والمغرب ضار جدًا، ويؤدي إلى أمراض عدة كالسمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم

وأضاف في تصريح عبر الهاتف إلى فضائية “الإخبارية”: “النوم في فترة ما بين العصر إلى المغرب سيء جيد، فضلاً عن كونه غير مناسب من الناحية الفسيولوجية، لأن الساعة البيولوجية لجسم الإنسان، تبدأ من بعد طلوع الفجر حتى المغرب، “وجعلنا النهار معاشا”، والتي يكون فيها العمل والأكل والشرب”.

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فترة القيلولة

ورفض الراجحي إطلاق وصف قيلولة على النوم في تلك الفترة، قائلاً إن القليلولة هي التي تكون ما قبل الظهر بساعة حتى الظهر.

وحذر من خطر النوم إلى الساعة 10، مشيرًا إلى أن الذين ينامون حتى هذا الوقت هم “أكثر المترددين على العيادات، ويعانون من أكثر المشاكل الصحية في المجتمع، مثل السمنة والسكر وارتفاع ضغط في الدم واختلالات في الفيتامينات.. إلخ”.

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الأثار الصحية السيئة الضارة على الإنسان الساعة البيولوجية لجسم الإنسان القيلولة النوم بين العصر إلى المغرب

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