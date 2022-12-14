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ضبط 200 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.. أمانة العاصمة المقدسة تكشف التفاصيل
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ضبط 200 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.. أمانة العاصمة المقدسة تكشف التفاصيل

ضبط 200 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.. أمانة العاصمة المقدسة تكشف التفاصيل

ضبط 200 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.. أمانة العاصمة المقدسة تكشف التفاصيل
٠٥:٣٤:٥٤ م، الأربعاء، ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل-فريق التحرير :

أعلنت امانة العاصمة المقدسة، عن تمكن بلدية المسفلة الفرعية، من ضبط شاحنة تنقل 200 كجم من اللحوم الغير صالحة للإستهلاك الآدمي لظهور عليها علامات التلف والفساد و جاهزة للتوزيع .

واوضحت الأمانة في بيان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر:”، أنها قامت بإتلاف كامل الكمية فوراً، وتم استكمال الإجراءات النظامية حيال المخالفين.

وفي السياق ذاته صادرت الأمانة خلال جولاتها الرقابية في عددٍ من المواقع، أكثر من (150) كجم من الفواكه والخضار، حيث جرى تسليمها بعد التأكد من سلامتها لجمعية إكرام لحفظ الطعام، وإتلاف الفاسد منها.

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كما تم مصادرة طن واحد من الخضار والفواكه، وتسيلم الصالح منها لجمعية حفظ النعمة، وكذلك مصادرة أكثر من 3 أطنان من اللحوم والأسماك والبهارات، وتطبيق الأنظمة والتعليمات على المخالفين.

الكلمات الدلالية:
أمانة العاصمة المقدسة اخبار السعودية السعودية اليوم حملات رقابية لحوم فاسدة

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