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3 عقوبات لصاحب العمل حال تمكين «العمالة السائبة» بالعمل لحسابهم أو لدى الغير
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3 عقوبات لصاحب العمل حال تمكين «العمالة السائبة» بالعمل لحسابهم أو لدى الغير

3 عقوبات لصاحب العمل حال تمكين «العمالة السائبة» بالعمل لحسابهم أو لدى الغير

3 عقوبات لصاحب العمل حال تمكين «العمالة السائبة» بالعمل لحسابهم أو لدى الغير
٠٥:٥٠:٥٩ م، الأربعاء، ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الحساب الرسمي للأمن العام على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم، عقوبة صاحب العمل من الأفراد الذي يمكّن عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص.

السجن والغرامة والحرمان من الاستقدام 

وأفاد “الأمن العام” بأن صاحب العمل من الأفراد الذي يمكّن عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص، بما يسمى “العمالة السائبة”، تطبق بحقه العقوبات لآتية:

1- غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال

2- السجن 6 أشهر

3- الحرمان من الاستقدام مدة تصل إلى 5 سنوات

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استقدام العمالة وبرنامج حساب المواطن 

قال برنامج “حساب المواطن”، في وقت سابق، إن وجود العمالة لا يؤثر على الدعم.

جاء ذلك في تغريدة على تويتر، ردًا على سؤال أحد المستفيدين حول رغبته في استقدام سائق وتأثير ذلك على الدعم.

وأوضح حساب المواطن أن “وجود العمالة لا يؤثر على دعم حساب المواطن، حيث يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم. ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية”.

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