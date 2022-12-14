«تقويم التعليم» توقّع عددًا من الاتفاقيات لتنفيذ عمليات الاعتماد المؤسسي لمنشآت التدريب

تواصل – واس:

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب «مسار»، أنها وقعت اليوم، بمدينة الرياض أربع اتفاقيات لتنفيذ عمليات الاعتماد المؤسسي مع عددٍ من منشآت التدريب.

ووقع الاتفاقيات من جانب الهيئة المدير التنفيذي لمركز «مسار» الدكتور محمد الخيري، كان ذلك مع عدد من الرؤساء والمديرين التنفيذيين لأربع منشآت تدريبية وهي:

1 – الأكاديمية المالية.

2 – أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران.

3 – المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية.

4 – المعهد التقني السعودي لخدمات البترول.

جاء ذلك على هامش اللقاء التعريفي الذي أقامته الهيئة ممثلة بمركز «مسار» لنشر ثقافة الجودة في قطاع التدريب في المنطقة الوسطى، برعاية رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور خالد السبتي وبحضور نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لسياسات التدريب والجودة الدكتور عبدالله آل مرزوق، وممثلي صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، وغرفة الرياض، وعدد من المنشآت التدريبية.

استيفاء المنشآت لمتطلبات وشروط ومعايير الاعتماد المؤسسي

وأوضحت أن الاعتماد جاء بعد استيفاء المنشآت لمتطلبات وشروط ومعايير الاعتماد المؤسسي المشروط الذي تقدمه الهيئة، حيث يُمنح الاعتماد المؤسسي للمنشآت التدريبية التي تستوفي شروط الاعتماد المؤسسي ومعاييره المعتمدة، وذلك لفترة زمنية محددة، ويتم بعد ذلك متابعة الالتزام بتلك المعايير للمنشآت المعتمدة بشكل دوري خلال فترة الاعتماد وفق مؤشرات أداء معيارية.

وأشارت إلى أن الاعتماد المؤسسي يهدف إلى المساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م، وبرنامج تنمية القدرات البشرية، من خلال:

1 – تحسين المخرجات والممارسات التدريبية والتأهيلية.

2 – تعزيز ضمان ورفع جودة مؤسسات التدريب في المملكة.

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