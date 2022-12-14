قبل عملية الفصل.. استشاري: حالة التوأم السيامي النيجيري «حسانة وحسينة» مستقرة

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أعلن مدير قسم جراحة الأطفال في مستشفى الملك عبدالله التخصصي، أنه سيتم في غضون أيام تحديد إمكانية إجراء عملية الفصل للتوأم السيامي النيجيري “حسانة وحسينة”.

ووصف الدكتور محمد النمشان، الحالة الصحية للتوأم بأنها “مستقرة”، موضحًا أن “العلامات الحيوية ممتازة، وقد تم إجراء بعض الفحوصات المبدئية، سواءً الفحص السريري أو فحوصات الدم، وبعض الفحوصات الإشعاعي”.

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الانتهاء من الفحص في الأسبوع القادم

وأشار إلى أنه “عقب الانتهاء من الفحص في الأسبوع القادم، سيجتمع الفريق المعالج لتحديد إمكانية الفصل”.

وأكد أن حالة التوأم لا تختلف عن باقي الحالات، قائلاً إن نموها أقل بقليل من الطبعيي نظرًا لولادتهما مبكرًا، لكنهما الآن في طريقهما لاكتساب الوزن بطريقة صحيححة، ولن يكون ذلك عائق أمام إتمام الفصل بإذن الله.

ووصل التوأم السيامي “حسانة وحسينة” إلى المملكة قبل أيام برفقة والديهما قادمين من نيجيريا عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي.

وتم نقل التوأم فور وصولهما إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني، بهدف دراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.

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مبادرات تجسد إنسانية المملكة

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث أكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، رئيس الفريق الطبي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن هذه المبادرات تجسد إنسانية المملكة التي بلغ مداها العالم أجمع.

وتوجه بالشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على ما يوليانه من دعم واهتمام لبرنامج فصل التوائم السيامية، وللعمل الإنساني بشكل عام، منوهًا بما تتمتع به المملكة من خبرات وإمكانات طبية متفوقة جعلتها في مقدمة دول العالم في مجال فصل التوائم السيامية.