«الأرصاد»: أمطار جدة ترقى لـ«المتطرفة مناخيًا» ومستعدون لتحقيق متطلبات جميع الجهات

تواصل – واس:

قال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، الدكتور أيمن غلام، إن المركز سيسخر كامل قدراته الفنية والتقنية والبشرية لتسهيل مهمة الجهات العاملة ميدانيًا مع الظواهر الجويّة، من خلال تقديم أدق المعلومات التي تحقق لهذه الجهات قدراتها في تنفيذ أعمالها الميدانية المتعلقة بالظواهر الجوية خاصة الحالات الماطرة.

تطوير وتحديث الآليات المتبعة لرفع الجاهزية

وشدد غلام على أن المركز سيعمل بالتشارك مع جميع القطاعات المعنية لرفع الجاهزية من خلال تطوير وتحديث الآليات المتبعة في مثل هذه الظواهر؛ لتمكين المركز من تحقيق أهدافه، وأيضًا قدرة الجهات على إنجاز خططها وأعمالها.

أعلى درجات الدقة في رصد الظواهر الجوية

وأوضح أن المركز الوطني للأرصاد يمتلك قدرات تقنية وعلمية يفتخر بها تمكنه من الوصول إلى أعلى درجات الدقة ـ بإذن الله تعالى ـ في رصد الطواهر الجوية والتنبؤ بها سواء على مستوى المراقبة أو المساحة المكانية.

أمطار جدة ترقى لـ «المتطرفة مناخيًا»

وخلال لقائه، اليوم، مع منسوبي المركز الوطني للأرصاد بالمقر الرئيس، أن مدينة جدة تعرضت يوم 24 نوفمبر 2022م إلى ظاهرة جوية ترقى إلى مستوى «الحالة المتطرفة» قياسًا بكمية الأمطار والعامل الزمني لها، والمركز يعمل حاليًا على دراسة هذه الحالة ومقارنتها بظواهر جوية أثرت على مناطق المملكة في الأعوام الماضية.

وأضاف أن المملكة ليست بمنأى عن الظواهر الجوية المتطرفة التي أصبحت تشكل هاجسًا لدول العالم، والمراقب للظواهر الجوية التي أثرت على العالم مؤخرًا يتضح له واقع الظواهر الجوية المتطرفة نتاج التغيرات المناخية.

نقلة كبيرة في مجال رصد ومراقبة ودراسة الطقس

وأكد الرئيس التنفيذي أن قطاع الأرصاد بالمملكة، حظي باهتمام كبير من بدعم غير مسبوق شملت الأنظمة والقوانين والبرامج الفنية والتقنية والكوادر البشرية المؤهلة التي حققت للمركز نقلة كبيرة في مجال رصد ومراقبة ودراسة الطقس والمناخ في المملكة حتى أصبحنا اليوم نعد من الجهات الموثوقة إقليميًا ودوليًا ونحقق نجاحات في البرامج الإقليمية ونعزز ذلك من خلال رفع مستوى قدراتنا باستمرار.

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