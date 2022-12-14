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بعد زواج دام 79 عامًا.. يموتان بفارق ساعات فقط!
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بعد زواج دام 79 عامًا.. يموتان بفارق ساعات فقط!

بعد زواج دام 79 عامًا.. يموتان بفارق ساعات فقط!

بعد زواج دام 79 عامًا.. يموتان بفارق ساعات فقط!
٠٤:٤٩:٣٤ م، الأربعاء، ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وكأنهما أبيا ألا أن يرحلا معًا كما عاشا معًا لمدة 79 عامًا، فقد توفي الزوجان الأمريكيان جون وهوبير بفارق ساعات فقط عن بعضهما.

وقال ابنهما الكبير سام (67 عامًا)، إن والدته أصيبت بوعكة صحية بعد احتفال العائلة – بما يعتقدونه هناك – “يوم الشكر”، ما استدعى نقلها إلى المستشفى وأودعت في غرفة العناية المُشددة، حيث فقدت وعيها بشكل كامل.

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حزن الزوج على زوجته

ولم يتحمل الزوج هوبير ما حصل مع زوجته، فانهار وساءت حالته الصحية بعد نقله للمُستشفى ذاته، وفقًا لصحيفة “البيان” الإماراتية.

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في غرفة رعاية واحدة

وبقي الزوجان غائبان عن الوعي تمامًا لمدة 5 أيام، حيث تم وضعهما معًا في الغرفة نفسها، ولاحقًا توفي الزوج خلال نومه في يوم 30 نوفمبر الساعة 9 مساء، لتلحق به زوجته في يوم 1 ديسمبر الساعة 6 مساءً.

وعلق ابنهما قائلاً: “غادرا معًا.. أشعر بالحزن، لكن لا ينبغي أن أفعل ذلك، فمن يتوقع أن يعيش حياة كهذه؟”.

وأضاف أن والده ووالدته عاشا حياة مليئة بالاستقرار والإخلاص، مشيرًا إلى أنهما لم يدخلا في أي خلاف حاد طيلة حياتهما.

 

الكلمات الدلالية:
الزوجان الأمريكيان جون وهوبير حياة زوجية زواج وفاة

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