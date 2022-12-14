«الدفاع الروسية»: القضاء على 100 جندي وتدمير معدات عسكرية أوكرانية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنها تمكنت من القضاء على نحو 100 جندي أوكراني وتدمير معدات عسكرية بقصف مدفعي روسي على محور كوبيانسك.

تدمير مخزن صواريخ وقذائف مدفعية

وأوضحت أنها أحبط هجومًا مضادًا في لوجانسك وكبدت القوات الأوكرانية خسائر تتجاوز 60 شخصًا، مؤكدة أنه تم تدمير مخزن صواريخ وقذائف مدفعية تابع للجيش الأوكراني في مقاطعة زابوروجيا، تسيطر على القسم الرئيس من قرية فوديانوي بجمهورية دونيتسك وتقضي على 50 جنديًا أوكرانيًا.

تدمير مخزن ذخيرة تابع للفرقة 81 الأوكرانية

وأضافت أنه تم تدمير مخزن ذخيرة تابع للفرقة 81 الأوكرانية في كراماتورسك كان يحتوي على ألفي قذيفة «جراد»، مؤكدة أنه تم تدمير ما يصل إلى ألفي صاروخ من نظام إطلاق صواريخ جراد المتعدد وأكثر من ثلاثة آلاف قذيفة مدفعية مخزنة من مختلف الأنواع.

السيطرة على الجزء الرئيس من بلدة فوديان

وأكدت أنه تم السيطرة على الجزء الرئيس من بلدة فوديان في دونيتسك الشعبية، حيث قضت على ما يصل إلى 50 جنديًا أوكرانيًا ودبابة وثلاث عربات قتال مصفحة وأربع شاحنات صغيرة.

كما استهدفت القوات الروسية قوافل الجيش الأوكراني في بلدتي نوفوسيلكا وبريتشيستوفكا في دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر الجيش الأوكراني يوميًا في هذا الاتجاه 80 جنديًا أوكرانيًا وثلاث مركبات قتالية مدرعة وأربع مركبات عسكرية.

في الوقت نفسه، أعلن رئيس وزراء أوكرانيا أن الاتحاد الأوروبي قدم لكييف حتى الآن مساعدات مالية قدرها 7.2 مليار يورو منذ 24 فبراير، لافتًا إلى أن بلاده تلقت دفعة ثالثة قيمتها 500 مليون يورو ضمن مساعدات مالية أوروبية قدرها 5 مليارات يورو.

إجماع أوروبي حول حزمة العقوبات التاسعة

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الاتحاد الأوروبي أن هناك إجماعًا أوروبيًا حول حزمة العقوبات التاسعة ضد روسيا، مؤكدًا أن وزراء خارجية دول الاتحاد تمكنوا من التوافق على عقوبات فردية طالت عشرات المسؤولين الروس في المؤسسات العسكرية والسياسية.

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