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ارتفاع جديد في أسعار النفط.. و«برنت» يقفز لـ81 دولارًا للبرميل
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ارتفاع جديد في أسعار النفط.. و«برنت» يقفز لـ81 دولارًا للبرميل

ارتفاع جديد في أسعار النفط.. و«برنت» يقفز لـ81 دولارًا للبرميل

ارتفاع جديد في أسعار النفط.. و«برنت» يقفز لـ81 دولارًا للبرميل
٠٤:٤٨:٣٦ م، الأربعاء، ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

سجلت أسعار النفط، اليوم، ارتفاعًا جديدًا بعد توقعات من أوبك ووكالة الطاقة الدولية بتعافي الطلب على النفط على مدى العام المقبل، وفي ظل توقعات بأن تتراجع معدلات رفع أسعار الفائدة الأمريكية مع تباطؤ التضخم.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 76 سنتا، أي 0.9 ٪ وقفزت إلى 81.44 دولار للبرميل بحلول الساعة 1144 بتوقيت جرينتش، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80 سنتا إلى 76.19 دولار للبرميل.

توقعات ارتفاع بنحو 2.25 مليون برميل يوميًا

وتوقعت منظمة “أوبك” العالمية ارتفاعًا بمقدار 2.25 مليون برميل يوميًا على مدى العام المقبل ليسجل 101.8 مليون برميل يوميا مع زيادة محتملة من الصين وهي أكبر مستوردة للنفط في العالم.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية تقديراتها للطلب على النفط في 2023 إلى زيادة بمقدار 1.7 مليون برميل يوميا إلى 101.6 مليون برميل يوميا وجاءت تلك التقديرات على أساس تنبؤ بأن الطلب الصيني على النفط سيتعافى العام المقبل بعد انكماش بمقدار 400 ألف برميل يوميا في 2022.

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