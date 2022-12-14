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400 ألف صفقة.. سوق الأسهم يُغلق مرتفعًا بتداولات 5 مليارات ريال
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400 ألف صفقة.. سوق الأسهم يُغلق مرتفعًا بتداولات 5 مليارات ريال

400 ألف صفقة.. سوق الأسهم يُغلق مرتفعًا بتداولات 5 مليارات ريال

400 ألف صفقة.. سوق الأسهم يُغلق مرتفعًا بتداولات 5 مليارات ريال
٠٤:١٤:٢٣ م، الأربعاء، ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيس اليوم مرتفعًا 26.98 نقطة ليقفل عند مستوى 10248.12 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 5.1 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم – 347 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 400 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 131 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 70 شركة على تراجع.

الشركات الأكثر ارتفاعًا

وكانت أسهم شركات: المواساة، وكيان السعودية، وسلوشنز، والحفر العربية، ومجموعة تداول الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: الإنماء طوكيو م، والبلاد، وأسمنت تبوك، وسلامة، وتنمية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 6.87 % و 9.90 %.

فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، وبترو رابغ، والراجحي، وكيان السعودية، والتصنيع الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات: أمريكانا، والراجحي، ومرافق، ومعادن، والأهلي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 99.36 نقطة ليقفل عند مستوى 18641.19 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 54.2 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 870 ألف سهم تقاسمتها 1796 صفقة.

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