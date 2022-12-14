«التجارة» تستدعي 5886 مركبة «هيونداي».. وتكشف السبب

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استدعت وزارة التجارة 5886 مركبة “هيونداي” Santa Fe” 2020 – 2022 ، وذلك لخلل في شدادات أحزمة الأمان للمقاعد الأمامية قد يؤدي إلى انفجاره وخروج شظايا معدنية عند وقوع حادث مما يزيد من خطر الإصابة

وأوضحت الوزارة في “إنفوجراف” على صفحتها الرسمية بـ “تويتر”، أنه يتم التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال recalls.sa .

وقبل أيام، استدعت وزارة التجارة خلال شهر نوفمبر الماضي 6448 سيارة من طرازات وموديلات مختلفة وكميات متباينة، مثل جاكوار البريطانية الصنع، وكيا الكورية الجنوبية، ونيسان اليابانية وفوكس واجن الألمانية الفاخرة.

وجاء استدعاء 2.091 مركبة من نيسان «Sunny / Kicks» 2022، كأكبر عدد مركبات تم استدعاؤها خلال نوفمبر 2022 من بين جميع السيارات المستدعاة، والتي تراوحت سنوات صنعها بين 2009 و2022.

وبلغ المتوسط اليومي لعدد السيارات المستدعاة حوالي 214 سيارة يوميًا، مثلت السيارات من نوع نيسان حوالي 32.5% منها، ومن نوع كيا 27.4%، وفوكس واجن 24.7% وجاكوار 21.3%

جاكوار «F-PACE»

2021 – 2022

لخلل في المصابيح الخلفية قد يؤدي إلى عدم عمل إشارات الانعطاف بالشكل الصحيح مما يقلل من رؤية السائقين الآخرين للمركبة ويزيد من خطر وقوع حادث. 24 نوفمبر استدعاء 1.766 مركبة

كيا «Carnival / Sorento»

2015 – 2016

لخلل في ناقل الحركة قد يؤدي إلى تحرك المركبة بشكل مفاجئ أثناء وضعية الوقوف التام (P) مما يزيد من خطر وقوع حادث. 21 نوفمبر استدعاء 2.091 مركبة.

نيسان Sunny / Kicks» 2022 »

لخلل في عمود التوجيه قد يؤدي إلى مقاومة أعلى من المتوقع في توجيه المقود مما يزيد من خطر وقوع حادث. 17 نوفمبر استدعاء 1.594 مركبة

فولكس فاجن 2019 – 2022 «Teramont»

لاحتمالية تآكل توصيلات الأبواب الأمامية، قد يؤدي إلى تأخر انتفاخ الوسائد الهوائية الجانبية عند حدوث اصطدام جانبي، مما يزيد من خطر إصابة السائق أو الراكب. 15 نوفمبر استدعاء مركبات

جاكوار XF لخلل في الوسائد الهوائية

لخلل في نافخ الوسادة الهوائية لجهة الراكب قد يؤدي إلى تمزق الوسادة وخروج شظايا معدنية حادة نحو الركاب عند وقوع حادث مما يتسبب في إصابة خطيرة.

عدد الوحدات: 905

سنة الصنع: 2009 إلى 2015 7 نوفمبر سلع مستدعاة

استدعاء كراسي مكتب تنفيذية

«Amazon Basics»

المباعة خلال الفترة:

2021/09 إلى 2022/04

لاحتمالية حدوث كسر قاعدة أرجل الكراسي مما قد يؤدي إلى خطر السقوط والإصابة.

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