كيف تُحدّث معلومات جوازات أفراد الأسرة أو العمالة المنزلیة عبر منصة «أبشر»؟

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أعلنت المديرية العامة للجوازات، أنه یمكن للأفراد المسجلین في منصة “أبشر” تحدیث معلومات جوازات أفراد الأسرة أو العمالة المنزلیة إلكترونیًا.

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طريقة الوصول للخدمة:

-العمالة المنزلية

عن طريق الدخول على خدمات العمالة، ثم أيقونة خدمات، ثم خيار تحديث معلومات جواز سفر للمقيمين.

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-للمرافقين

عن طريق الدخول على خدمات أفراد الأسرة، ثم أيقونة خدمات، ثم تحديث معلومات جواز سفر المقيمين.

وأشارت “الجوازات” إلى أنه لا يتم نقل معلومات جواز السفر المنتهي الصلاحية أو المتبقي على انتهائه 6 أشهر أو أقل.

تحديث بيانات الجواز للعامل

أما فيما يخص تحديث بيانات الجواز للعامل، فيمكن للأفراد المسجلين في منصة “أبشر” تحديث معلومات العمالة المنزلية إلكترونيًا، من خلال الخطوات التالية:

– الدخول إلى منصة أبشر.

– خدمات العمالة.

– خدمات.

– تحديث معلومات جواز سفر للمقمين.