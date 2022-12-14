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بالفيديو.. مسؤول: يحق للمستهلكين إرجاع الطلب إلى المتجر الإلكتروني في هذه الحالة (فيديو)
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بالفيديو.. مسؤول: يحق للمستهلكين إرجاع الطلب إلى المتجر الإلكتروني في هذه الحالة (فيديو)

بالفيديو.. مسؤول: يحق للمستهلكين إرجاع الطلب إلى المتجر الإلكتروني في هذه الحالة (فيديو)

بالفيديو.. مسؤول: يحق للمستهلكين إرجاع الطلب إلى المتجر الإلكتروني في هذه الحالة (فيديو)
٠٤:١٠:٣٦ م، الأربعاء، ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال عمار العبود، نائب رئيس جمعية سلاسل الإمداد والمشتريات، إنه في حال تأخر وصول الطلب من المتجر الإلكتروني فإنه يحق للعميل إرجاعه.

وأوضح خلال لقائه في برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أنه يوجد طرق تحايل من بعض المتاجر الإلكترونية، مؤكدًا أن القطاع يحتاج كثيرًا من التنظيم والرقابة خاصة أن هناك منتجات حساسة قد تعرض صحة الناس للخطر.

وأضاف أنه يحق للعملاء مقاضاة المتجر الإلكتروني وشركة الشحن، مشيرًا إلى أنه يعد الوجه المظلم للتجارة الإلكترونية وذلك في رده على الفيديو المتداول لبيع شحنات التوصيل بـ50 ريالاً في أحد الأسواق الشعبية.

كانت الهيئة العامة للغذاء والدواء أعلنت عن طريقة البحث عن المواصفة على المتجر الإلكتروني الخاص بها.

وقالت الهيئة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر، إنها وضعت عدة لوائح فنية ومواصفات للمنتجات التي تقع تحت اختصاصها وتتوافق مع معايير تضمن سلامة ومأمونية المنتج للمستهلك.

وأضافت أنه يمكن لأي مستخدم البحث في قاعدة بيانات المتجر الإلكتروني للمواصفات عن أي مواصفة دون الحاجة لتسجيل الدخول.

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5 خطوات للبحث عن المواصفات اللازمة على المتجر الإلكتروني

وكشفت عن 5 خطوات للبحث عن المواصفات اللازمة على المتجر الإلكتروني وهي كالتالي:

1- الدخول على صفحة المتجر الإلكتروني للمواصفات.

2- اختر قطاع المواصفة المطلوب.

3- قم بكتابة عنوان أو رقم المواصفة المراد البحث عنها.

4- اختر آلية التطبيق المطلوبة.

5- عند البحث تظهر البيانات المطلوبة للمواصفة.

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