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عاجل.. «الداخلية»: إحباط تهريب 52 طنًا من القات و145 ألف قرص إمفيتامين مخدرًا (فيديو وصور)
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عاجل.. «الداخلية»: إحباط تهريب 52 طنًا من القات و145 ألف قرص إمفيتامين مخدرًا (فيديو وصور)

عاجل.. «الداخلية»: إحباط تهريب 52 طنًا من القات و145 ألف قرص إمفيتامين مخدرًا (فيديو وصور)

عاجل.. «الداخلية»: إحباط تهريب 52 طنًا من القات و145 ألف قرص إمفيتامين مخدرًا (فيديو وصور)
٠٣:٢٦:٣٧ م، الأربعاء، ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الداخلية إحباط محاولات تهريب 52.4 طن من القات المخدر و807 كيلوجرامات من مادة من الحشيش المخدر.

وأوضحت في بيان لها، أنها أحبطت أيضًا محاولة تهريب 475,166 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي و145,597 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر.

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التهريب في نجران وجازان وعسير والحدود الشمالية

وصرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير والحدود الشمالية، أحبطت محاولات تهريب 52.4 طن من القات المخدر و807 كيلوجرامات من مادة من الحشيش المخدر و475,166 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي و145,597 قرصًا من مادة الإمفيتامين مخدر.

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تسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص

وأكد أن الأجهزة الأمنية قبضت على مهربيها جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص، وعددهم 421 متهمًا، منهم 39 مواطنًا، و382 مخالفًا لنظام أمن الحدود، وهم:

1 –  (342) من الجنسية اليمنية.

2 – (38) من الجنسية الإثيوبية.

3 – (2) من الجنسية العراقية.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية المخدرات مادة الحشيش المخدر محاولات تهريب نبات القات وزارة الداخلية

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