الأربعاء، ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«قلل من تناولها».. 5 أنوع من الأطعمة والمشروبات تسبب الحموضة
«تقويم التعليم» تنظم ورشة ضمن برنامج «جاهزية» لتخصصات الأعمال والإدارة في التعليم الجامعي
«الشؤون البلدية والقروية» تمدد الفترة التصحيحية في نشاط بيع اسطوانات الغاز
الدكتور «خالد المهنا» يلقي أول خطبة جمعة له في المسجد النبوي
حكم لـ«الإدارية العليا» بشأن تسجيل بلاغات التغيب عن العمل
وهذه عقوبته.. القبض على مقيم لإيوائه 9 مخالفين لنظام أمن الحدود في عسير

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

«قلل من تناولها».. 5 أنوع من الأطعمة والمشروبات تسبب الحموضة

«قلل من تناولها».. 5 أنوع من الأطعمة والمشروبات تسبب الحموضة

«قلل من تناولها».. 5 أنوع من الأطعمة والمشروبات تسبب الحموضة
٠٢:٤٦:٣١ م، الأربعاء، ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف موقع «timesofindia»، عن 5 أنواع من الأطعمة والمشروبات تسبب “الحموضة” بعد تناولها، مشيرًا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى مشكلات أخرى في المعدة مثل ارتجاع الحمض أو حرقة المعدة أو عسر الهضم.

وأضاف أن هذه الأعراض تحدث في الغالب مباشرة بعد تناول وجبة أو في الليل، ويمكن أن يكون من الصعب جدًا التعامل معها دون مضادات الحموضة.

ونصح الموقع بتحديد السبب الجذري للمشكلة والتخلص من بعض الأطعمة من نظامك الغذائي.

والأطعمة والمشروبات الخمسة التي أشار إليها الموقع هي: “التوابل واالقهوة والسكر والمخلل والمشروبات الغازية”.

4 محاذير قبل تناول الأطعمة المحفوظة

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء حذرت من 4 أمور مهمة قبل تناول الأطعمة المحفوظة بعلب معدنية.

وقالت في حسابها على تويتر، إن الأطعمة المعلبة التي تكون محفوظة في عبوات معدنية تخضع لاشتراطات ومواصفات فنية تضمن جودة الطعام المخزن بها، ولسلامتك بعد فتحها؛ نقدم لك النصائح التالية:

1 – ينبغي التأكد من جودة التغليف.

2 – تجنب شراء المعلبات المنتفخة أو الصدئة أو الملعوجة أو التي تكون بطاقتها الغذائية غير واضحة.

3 – عدم ترك المواد الغذائية في العلب المعدنية بعد الفتح سواء في الثلاجة أو خارجها ويفضل حفظ الطعام المتبقي في علب بلاستيكية أو زجاجية مخصصة لحفظ الأغذية.

4 – تخزين المعلبات في أماكن جافة وتحت درجة حرارة معتدلة وألا في أماكن تتعرض فيها للرطوبة أو الحرارة العالية.

اقرأ أيضًا:

تنبيه مهم.. «الغذاء والدواء»: 4 محاذير قبل تناول الأطعمة المحفوظة بعلب معدنية

الكلمات الدلالية:
أدوية لعلاج الحموضة أطعمة تسبب الحموضة الأطعمة الحموضة المعدة

مواد ذات صلة

المزيد
«المياه الوطنية» تكشف نتائج التحقيقات في المقطع المنسوب لعامل الصهريج

«المياه الوطنية» تكشف نتائج التحقيقات في المقطع المنسوب لعامل الصهريج

٠٢:١٠ م، الأربعاء، ١٠ أغسطس ٢٠١٦
ضمن برنامج مسارات لطلاب الثانوية.. كل ما تريد معرفته عن التعليم الذاتي

ضمن برنامج مسارات لطلاب الثانوية.. كل ما تريد معرفته عن التعليم الذاتي

١١:٤٣ ص، الأثنين، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢
إزالة مئذنة تنومة بعد 3 سنوات من هدم مسجدها (فيديو)

إزالة مئذنة تنومة بعد 3 سنوات من هدم مسجدها (فيديو)

٠٢:٥٦ م، الأثنين، ٠١ أغسطس ٢٠١٦
طرد راكب من طائرة أمريكية قال لابنة «ترامب»: «والدك يدمر بلدنا»

طرد راكب من طائرة أمريكية قال لابنة «ترامب»: «والدك يدمر بلدنا»

٠٨:٥٩ م، الجمعة، ٢٣ ديسمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *