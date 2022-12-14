هذه الفاكهة تخفّض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

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أظهرت دراسة حديثة، أن تناول التفاح والكمثرى يؤدي إلى تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

وتعد السكتات الدماغية حالات طبية طارئة خطيرة تحدث عندما ينقطع تدفق الدم عن جزء من الدماغ. وبينما يكون بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية بسبب عوامل مختلفة، إلا أن هناك طرقا لتقليل احتمالية الإصابة بسكتة دماغية.

ومثل العديد من الحالات الصحية الأخرى، يمكن أن يلعب ما تأكله دورًا في احتمالية الإصابة بسكتة دماغية. وذلك لأن ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول ومرض السكري كلها حالات يمكن أن تزيد من فرص الإصابة بسكتة دماغية. وهذه كلها تتأثر بالنظام الغذائي.

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تناول التفاح والكمثرى

وأوصى أحد الخبراء بتناول المزيد من التفاح والكمثرى لتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

معلقًا على دراسة نُشرت في مجلة “Atherosclerosis”، قال خبير التغذية روب هوبسون، متحدثًا باسم شركة التفاح والكمثرى البريطانية: “هذه دراسة تسلط الضوء على الدور المهم الذي يجب أن تلعبه الفواكه والخضروات في صحة قلبك وخاصة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية”.

وفقًا للدراسة، فإن أولئك الذين تناولوا أكبر كمية من الفواكه والخضراوات كانوا أقل عرضة للإصابة بسكتة دماغية بنسبة 13 في المئة. ثم نظر الباحثون إلى مجموعات فرعية من الخضار. وأولئك الذين تناولوا التفاح والكمثرى بانتظام كانوا أقل عرضة للإصابة بسكتة دماغية بنسبة 11 في المئة من أولئك الذين لم يأكلوا التفاح والكمثرى.

وكجزء من الدراسة، تابع الفريق 74 ألفًا و961 مشاركا (34 ألفًا و670 امرأة و40 ألفًا و291 رجلاً) الذين أكملوا استبيان تردد الطعام في خريف عام 1997.

وفي ذلك الوقت كانوا خاليين من السكتات الدماغية وأمراض القلب التاجية والسرطان. وبعد حوالي 10 سنوات تم فحصهم، وأظهرت النتائج أنه خلال تلك الفترة أصيب 4 ألاف و89 حالة سكتة دماغية، بما في ذلك 3 آلاف و159 حالة احتشاء دماغي و435 نزيفا داخل المخ و148 نزيفًا تحت العنكبوتية و347 سكتة دماغية غير محددة.

وانتهت الدراسة إلى أن أولئك الذين تناولوا أكبر كمية من الفاكهة والخضراوات كانوا أقل عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية. ومن بين هؤلاء، تبين أن التفاح والكمثرى والخضراوات ذات الأوراق الخضراء هي الأكثر وقاية من السكتات الدماغية.

وتُظهر الدراسة ارتباطًا عكسيًا بين استهلاك الفاكهة والخضراوات وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية. والاستهلاك الخاص للتفاح والكمثرى والخضراوات ذات الأوراق الخضراء كان مرتبطًا عكسيًا بالسكتة الدماغية.

وأضاف هوبسون: “الكمثرى تحتوي على مركبات الفلافونويد وهي مركبات مضادة للأكسدة تساعد في مكافحة الالتهاب وقد تقلل من خطر الإصابة بالأمراض. من المحتمل أن هذه المركبات إلى جانب المحتوى العالي من الألياف في الكمثرى كان لها تأثير على هذا الحد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية”.

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أسباب زيادة خطر الإصابة بسكتة دماغية

وتتضمن العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسكتة دماغية ما يلي:

– زيادة الوزن.

– التدخين.

– شرب الكثير من الكحول.

– تناول الأطعمة غير الصحية.

– تاريخ عائلي للإصابة بالسكتة الدماغية.

– ضغط دم مرتفع.

– داء السكري.

– رجفان أذيني.