«تقويم التعليم» تنظم ورشة ضمن برنامج «جاهزية» لتخصصات الأعمال والإدارة في التعليم الجامعي

تواصل – واس:

نظمت هيئة التقويم والتعليم والتدريب ورشة العمل الثالثة بعنوان «برنامج جاهزية لتخصصات الأعمال والإدارة» للتعليم الجامعي وذلك في مقر الهيئة بالرياض.

مناقشة وحصر المهارات والمعارف في هذه التخصصات

وأوضحت أن الورشة تهدف إلى عرض تحليلي عن الواقع والممارسات الدولية والمقارنات المرجعية ذات العلاقة بمجال الأعمال والإدارة في التعليم الجامعي، والعمل على مناقشة وحصر المهارات والمعارف في التخصصات التالية:

1 – المالية.

2 – المحاسبة.

3 – التسويق.

4 – التمويل.

5 – الاستثمار.

6 – المخاطر.

7 – التأمين.

8 – الاقتصاد.

8 – إدارة الأعمال.

10 – العلوم الإكتوارية.

11 – المصارف والأسواق المالية.

وأضافت أن عقد الورشة يأتي لتطوير الإطار المعرفي للمعارف والمهارات التخصصية في التعليم الجامعي بمجال الأعمال والإدارة بالتعاون مع وزارة المالية والجهات ذات العلاقة، وكذلك تحفيز الجامعات لتطوير خططها الدراسية وتقييم المخرجات لجميع برامجها الأكاديمية وإعلان نتائجها بصورة دورية،

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وأشارت إلى أن الورشة تعد ضمن سلسلة ورش برنامج «جاهزية» الذي تعمل عليه هيئة تقويم التعليم والتدريب لرفع جاهزية خريجي التعليم العالي لسوق العمل، حيث تعد هذه الورشة السادسة لعمل المعايير الأكاديمية التخصصية ونواتج التعلم في تخصصات المرحلة الأولى التي تشمل تخصصات الأعمال والإدارة.