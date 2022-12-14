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«الشؤون البلدية والقروية» تمدد الفترة التصحيحية في نشاط بيع اسطوانات الغاز

«الشؤون البلدية والقروية» تمدد الفترة التصحيحية في نشاط بيع اسطوانات الغاز

«الشؤون البلدية والقروية» تمدد الفترة التصحيحية في نشاط بيع اسطوانات الغاز
٠٢:٢٣:٣٤ م، الأربعاء، ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن تمديد الفترة التصحيحية في نشاط بيع اسطوانات الغاز، لمدة 12 شهرًا.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إنه دعمًا للمستثمرين في نشاط بيع اسطوانات الغاز تم تمديد الفترة التصحيحية لمدة 12 شهرًا من 12/5/1444 هـ حتى 15/5/1445 لتطبيق لائحة اشتراطات محلات بيع اسطوانات الغاز.

وأضافت أنه تم وضع خطة تصحيحية لمدة 12 شهرًا مقسمة على 3 مراحل تشمل: “اشتراطات إلزامية بعد 8 أشهر”، و”اشتراطات إلزامية بعد 10 أشهر”، و”اشتراطات إلزامية بعد 12 شهرًا”.

وفي وقت سابق، أعلنت الوزارة تمديد الفترة التصحيحية في نشاط بيع أسطوانات الغاز، موضحة أنه دعمًا للمستثمرين في نشاط بيع اسطوانات الغاز تم تمديد الفترة التصحيحية لمدة 12 شهرًا من 12/5/1444 هـ حتى 15/5/1445 لتطبيق لائحة اشتراطات محلات بيع أسطوانات الغاز.

خطة تصحيحية لمدة 12 شهرًا مقسمة على 3 مراحل

وأضافت وزارة الشؤون البلدية: “تم وضع خطة تصحيحية لمدة 12 شهرًا مقسمة على 3 مراحل” وهي:

1- اشتراطات إلزامية بعد 8 أشهر.

2- اشتراطات إلزامية بعد 10 أشهر.

3- اشتراطات إلزامية بعد 12 شهراً.

وأشارت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إلى أنه يمكن الإطلاع على تفاصيل المراحل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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