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الدكتور «خالد المهنا» يلقي أول خطبة جمعة له في المسجد النبوي

الدكتور «خالد المهنا» يلقي أول خطبة جمعة له في المسجد النبوي

الدكتور «خالد المهنا» يلقي أول خطبة جمعة له في المسجد النبوي
٠٢:١١:٣٠ م، الأربعاء، ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الحساب الرسمي لـ “شؤون الأئمة والمؤذنين بالمسجد النبوي” في موقع “تويتر”، أن الدكتور خالد المهنا سيلقي خطبة الجمعة القادمة بالمسجد النبوي.

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مشاركة المهنا في الخطابة بالمسجد النبوي 

يأتي ذلك بعد أن وافق خادم الحرمين الشريفين في 7 من ديسمبر الجاري على مشاركة المهنا إمام المسجد النبوي في الخطابة بالمسجد النبوي، بالإضافة إلى الشيخ أحمد الحذيفي. فيما تضمن القرار الموافقة للشيخ ياسر الدوسري إمام المسجد الحرام على الخطابة بالمسجد الحرام.

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من هو خالد المهنا؟

والمهنا واسمه بالكامل خالد بن سليمان بن عبدالله بن سليمان بن مهنا الشَّمّري، مولود في محافظة الإحساء عام 1396 هـ، ثمّ انتقل إلى الرياض ودرس بها جميع مراحله الدراسية حتى تخرج من كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 1418 هـ بتقدير امتياز.

ثم عمل معيدًا بالكلية نفسها في ذلك العام، وفي عام 1424 هـ حصل على درجة الماجستير من نفس الكليّة، ثم نال درجة الدكتوراة عام 1431 هـ. ويعمل المهنا أستاذًا مساعدًا بجامعة الإمام، كما يعمل إمامًا للمسجد النبوي اعتبارا من 14 صفر 1441 هـ.

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