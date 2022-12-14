حكم لـ«الإدارية العليا» بشأن تسجيل بلاغات التغيب عن العمل

تواصل – واس:

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، التابعة لديوان المظالم في أحد أحكامها في نهاية الربع الأول للعام الهجري الحالي 1444هـ، مبدأً قضائيًا يقضي بأن تسجيل بلاغ التغيب عن العمل ليس انعكاسًا للالتزام بين العامل وصاحب العمل ولا جزءًا منه.

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ديوان المظالم تختص بنظر بلاغات التغيب عن العمل

كما تضمن الحكم أن بلاغ التغيب عن العمل لا يخرج عن كونه من القرارات الإدارية التي تختص بها محاكم ديوان المظالم بالنظر لدعاوى طلب إلغائها وفقًا للمادة 13/ب من نظامه.

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يذكر أن المادة 58 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم رسمت آلية فصل المحكمة الإدارية العليا في مسألة الاختصاص، بما يضمن تحقيق الاستقرار القضائي.