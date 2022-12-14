السمنة أحد عوامل الخطر.. جراحة إنقاص الوزن تخفف من مشكلة سلس البول

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سلس البول مشكلة شائعة بين كثير من الناس، فيما تشكل السمنة أحد عوامل الخطر، نظرًا لأن الوزن الزائد يضغط بشكل أكبر على المثانة والعضلات الداعمة لها، مما قد يؤدي إلى تسرب البول.

ولهذا السبب، غالبًا ما يتم التشجيع على فقدان الوزن عندما يعاني الأشخاص من السمنة. وأظهرت الأبحاث أنه عندما يخضع الأشخاص المصابون بالسمنة المفرطة لعملية جراحية لإنقاص الوزن، فإن ذلك يمكن أن يخفف من مشاكل المثانة لديهم – على الأقل في أول عامين.

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هدو مستدام

وكشفت نتائج دراسة نشرت في دورية “جاما نتوورك أوبن”، أن الراحة تستمر لكثير من الناس. إذ وجد الباحثون أنه من بين أكثر من 1200 مريض تم تتبعهم، أظهر أكثر من نصف أولئك الذين خضعوا لجراحة إنقاص الوزن “هدوءًا مستدامًا” في أعراضهم على مدار سبع سنوات.

وقالت الباحثة ويندي كينج، الأستاذة المساعدة في علم الأوبئة بكلية الصحة العامة بجامعة بيتسبرج: “كنت متحمسة لرؤية ذلك – على الرغم من وجود بعض التراجع في التحسينات التي لوحظت في السنوات الثلاث الأولى – إلا أن أكثر من نصف المرضى لا يزالون في حالة تعاف”.

لكن الباحثين أكدوا أنه لا أحد يوصي بإجراء جراحة لإنقاص الوزن فقط لإدارة مشكلة سلس البول. قالت كينج: “إنها عملية جراحية كبرى، وهي قرار كبير. إنه ليس للجميع”.

ولكن إذا كان الناس يفكرون في إجراء جراحة السمنة، على حد قولها، يمكن اعتبار الراحة من سلس البول ميزة محتملة. قال كينج: “أعتقد أن هذا شيء يجب أن يناقشه الأطباء. يجب إعطاء المرضى الذين يفكرون في الجراحة الصورة الكاملة للفوائد والمخاطر المحتملة”.

واستندت النتائج إلى 1227 امرأة ورجل خضعوا لجراحة إنقاص الوزن في أي من 10 مستشفيات أمريكية. خضعوا جميعًا إما لجراحة المجازة المعدية، أو تكميم المعدة، وهما النوعان الأكثر شيوعًا من جراحات السمنة.

وكلا الإجراءين يغيران تشريح الجهاز الهضمي ويحدان من كمية الطعام التي يمكن أن يأكلها الشخص قبل الشعور بالشبع.

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نوبات سلس البول

من بين النساء، أصيب 52 في لمائة بنوبات سلس البول مرة واحدة على الأقل في الأسبوع قبل الجراحة. بعد عام واحد من الجراحة، انخفض ذلك إلى 15 في المائة. لكن تراجعت التحسينات بحلول العام الثالث، عندما عانى 20 في المائة من النساء من سلس البول أسبوعيًا على الأقل، ارتفعت بحلول العام السابع إلى 30 في المائة.

وعلى الرغم من أن عدد الرجال في الدراسة الذين يعانون من سلس البول كانوا أقل، (أكثر شيوعًا بين النساء بشكل عام، بسبب التشريح وعوامل مثل الولادة، كما أشار كينج). لكن النمط كان هو نفسه بين المرضى الذكور: تحسن سلس البول لديهم أكثر في أول عامين، ثم أظهرت درجة من التراجع.

قالت كينج إن اللوم قد يقع على الشيخوخة، وهو في حد ذاته عامل خطر لسلس البول. ومع ذلك، فإن العديد من الأشخاص الذين كانوا يعانون من سلس البول قبل الجراحة ظلوا في حالة هدوء في السنة السابعة: 56 في المائة من النساء و74 في المائة من الرجال، وعانوا على الأقل من سلس البول مرة واحدة في الأسبوع.