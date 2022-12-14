موقع التاريخ الهجري والميلادي المطور

موقع التاريخ الهجري التاريخ الهجري يقدم لك تاريخ اليوم هجريًا، وميلاديًا، وبصيغة لفظية، وبصيغة رقمية أيضًا، كما يعرض لك نوع السنة سواء كانت سنة كبيسة أم لا، ويعرض تاريخ اليوم أيضًا بالصيغة اليونانية.

تستطيع من خلال الموقع تحويل التاريخ تحويل التاريخ الهجري الى التاريخ الميلادي وكذلك تحويل التاريخ الميلادي الى التاريخ الهجري بكل سهولة. ومن ضمن الخدمات الأساسية التي يُقدمها هذا الموقع كذلك التقويم الهجري الذي تعتمد عليه بعض الدول لاعتباره تقويمًا أساسيًا في تحديد ومعرفة التاريخ ومن أمثال هذه الدول المملكة العربية السعودية، والتقويم الميلادي الذي يتم الاعتماد عليه أيضًا من قبل عدد من الدول الأخرى عوضًا عن التقويم الهجري، ولا يكتفي الموقع بذلك، بل يوفر أيضًا إمكانية تحويل التاريخ الهجري إلى التاريخ الميلادي والعكس.

كما يوفر الموقع خدمة حساب العمر حساب العمر ويتم ذلك من خلال إدخال تاريخ الميلاد سواء ميلاديًا أو هجريًا، ومن ضمن الخدمات المٌقدمة أيضًا خدمة ” كيف أعرف برجي ” وهي خدمة تتيح للشخص معرفة برجه الفلكي ومعرفة عدد من المعلومات الخاصة به.

ومن الخدمات المميزة التي يقدمها ايضا الموقع، خدمة حاسبة الحمل والتي تساعد النساء في تحديد موعد الولادة بكل دقة سواء بالتاريخ الهجري او الميلادي. كم يمكنك معرفة برجك بكل يسر مع معلومات مفصلة عن البرج والصفات التي يتمبز بها كل برج.

ولمن يريد الاطلاع على أسماء الشهور الميلادية والهجرية والشمسية أيضًا. باللغة العربية واللغة الإنجليزية أيضًا. ليس هذا وحسب، بالموقع يحتوي علي الكثير من الخدمات الهامة مثل مواقيت الصلاة في مختلف المدن السعودية، إلى جانب تحديد تاريخ اهم المناسبات الدينية والأعياد مثل رمضان وعيد الفطر وعيد الأضحى.