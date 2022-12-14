رابط التقديم.. وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي لعدة تخصصات

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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر حسابه الرسمي للتوظيف عن توفر وظائف شاغرة من حملة مختلف المؤهلات، وفق الشروط و التفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية:

1- محلل التوظيف والجدولة – شئون التمريض

* المؤهلات والمتطلبات:

– مطلوب ماجستير في التعليم أو درجة البكالوريوس في التمريض.

– مطلوب 4 سنوات من الخبرة ذات الصلة مع الماجستير، أو 6 سنوات بدرجة البكالوريوس.

* المهام:

– يستعرض تعيينات التوظيف ضمن أنظمة الجدولة الآلية لجدول ستة أسابيع والمتابعة اليومية للجداول المرسلة.

– يطبق قواعد العمل المناسبة وفقًا لسياسات المستشفى، مثل المكالمات المرضية وساعات العمل الإضافي.

– يعمل كنموذج احترافي ويمثل شؤون التمريض في اللجان الداخلية والخارجية ذات الصلة.

2- منسق تعليم- شئون التمريض

* المؤهلات والمتطلبات:

– مطلوب ماجستير في التعليم أو درجة البكالوريوس في التمريض.

– مطلوب خبرة 6 سنوات مع درجة الماجستير، أو 8 سنوات بدرجة البكالوريوس.

* المهام:

– يقيم احتياجات الممارسة السريرية باستخدام بيانات وحدة محددة ، والكفاءات السلوكية والممارسة القائمة على الأدلة المتعلقة بمجال التخصص ، ويطور –

– يصمم منهجًا قائمًا على الأدلة يتضمن التفكير النقدي والانعكاس ، ورؤية المستشفى ورسالتها ، ورؤية زمالة المدمنين المجهولين ورسالتها وقيمها ومبادئها التوجيهية.

– يشارك في مراجعات المناهج الأكاديمية من كليات التمريض الجامعية الطالبة. 6. يحدد وينفذ ويقيم النماذج المبتكرة للتعليم والتدريب لدعم التغييرات في بيئات الممارسة.

* التقديم:

– للتقديم في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي عبر الرابط التالي:

– رابط التقديم : ( اضغط هنا ).