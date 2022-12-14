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رابط التقديم.. وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي لعدة تخصصات
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رابط التقديم.. وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي لعدة تخصصات

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي لعدة تخصصات

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي لعدة تخصصات
٠١:٠٨:١١ م، الأربعاء، ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر حسابه الرسمي للتوظيف عن توفر وظائف شاغرة من حملة مختلف المؤهلات، وفق الشروط و التفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية:

1- محلل التوظيف والجدولة – شئون التمريض

* المؤهلات والمتطلبات:

– مطلوب ماجستير في التعليم أو درجة البكالوريوس في التمريض.

– مطلوب 4 سنوات من الخبرة ذات الصلة مع الماجستير، أو 6 سنوات بدرجة البكالوريوس.

* المهام:

– يستعرض تعيينات التوظيف ضمن أنظمة الجدولة الآلية لجدول ستة أسابيع والمتابعة اليومية للجداول المرسلة.

– يطبق قواعد العمل المناسبة وفقًا لسياسات المستشفى، مثل المكالمات المرضية وساعات العمل الإضافي.

– يعمل كنموذج احترافي ويمثل شؤون التمريض في اللجان الداخلية والخارجية ذات الصلة.

2- منسق تعليم- شئون التمريض

* المؤهلات والمتطلبات:

– مطلوب ماجستير في التعليم أو درجة البكالوريوس في التمريض.

– مطلوب خبرة 6 سنوات مع درجة الماجستير، أو 8 سنوات بدرجة البكالوريوس.

* المهام:

– يقيم احتياجات الممارسة السريرية باستخدام بيانات وحدة محددة ، والكفاءات السلوكية والممارسة القائمة على الأدلة المتعلقة بمجال التخصص ، ويطور –

– يصمم منهجًا قائمًا على الأدلة يتضمن التفكير النقدي والانعكاس ، ورؤية المستشفى ورسالتها ، ورؤية زمالة المدمنين المجهولين ورسالتها وقيمها ومبادئها التوجيهية.

– يشارك في مراجعات المناهج الأكاديمية من كليات التمريض الجامعية الطالبة. 6. يحدد وينفذ ويقيم النماذج المبتكرة للتعليم والتدريب لدعم التغييرات في بيئات الممارسة.

* التقديم:

– للتقديم في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي عبر الرابط التالي:

– رابط التقديم : ( اضغط هنا ).

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