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وكيل جامعة جازان: تدشين 21 مشروعًا بتكلفة 13 مليار و400 مليون ريال
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وكيل جامعة جازان: تدشين 21 مشروعًا بتكلفة 13 مليار و400 مليون ريال

وكيل جامعة جازان: تدشين 21 مشروعًا بتكلفة 13 مليار و400 مليون ريال

وكيل جامعة جازان: تدشين 21 مشروعًا بتكلفة 13 مليار و400 مليون ريال
٠١:١٩:٥٠ م، الأربعاء، ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال الدكتور محمد معشي، وكيل جامعة جازان، إنه تم تدشين 21 مشروعًا بتكلفة 13 مليار  و400 مليون ريال في الجامعة.

وأضاف في مداخلة مع قناة «الإخبارية» أن المشاريع تعددت وتنوعت مهامها ومنها ماهو تدريبي مثل معامل كلية الهندسة ومنها ما هو أكاديمي تدريسي حوالي 10 كليات الصحة العامة في المناطق الحارة والحاسب الآلي منها كليات العلوم وكلية أبو عريش الجامعية وكلية صبيا.

وتابع: منها أيضا ما هو تقني منها مركز البيانات والأمن السيبراني ومنها ما هو صحي مثل المرحلة الأولى والثانية من المستشفى الجامعي.

الجامعة دخلت تصنيف التايمز العالمي للجامعات

وفي تصريحات سابقة، قال رئيس جامعة جازان، الدكتور مرعي القحطاني، إن دخول الجامعة في تصنيف التايمز العالمي للجامعات يقيس الجهود المبذولة على المستوى الأكاديمي.

وآضاف أن هناك جهود كبيرة للجامعة خلال الفترة الماضية ونسير بشكل صحيح وسنستمر في التطوير حتى نصل لمراتب أفضل في الأعوام القادمة، مؤكدًا أن هناك انضباطًا ماليًا وإداريًا في الجامعة.

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