الأربعاء، ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
وهذه عقوبته.. القبض على مقيم لإيوائه 9 مخالفين لنظام أمن الحدود في عسير
السمنة أحد عوامل الخطر.. جراحة إنقاص الوزن تخفف من مشكلة سلس البول
موقع التاريخ الهجري والميلادي المطور
وكيل جامعة جازان: تدشين 21 مشروعًا بتكلفة 13 مليار و400 مليون ريال
المملكة تستضيف اجتماع أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بدول التعاون الإسلامي
رابط التقديم.. وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي لعدة تخصصات

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

وهذه عقوبته.. القبض على مقيم لإيوائه 9 مخالفين لنظام أمن الحدود في عسير

وهذه عقوبته.. القبض على مقيم لإيوائه 9 مخالفين لنظام أمن الحدود في عسير

وهذه عقوبته.. القبض على مقيم لإيوائه 9 مخالفين لنظام أمن الحدود في عسير
٠١:٤٥:٠١ م، الأربعاء، ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – واس:

أعلنت قوة المهمات والواجبات الخاصة بتهامة بمركز أحد ثربان في منطقة عسير، أنها ألقت القبض على مقيم من الجنسية اليمنية، لإيوائه 9 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية نفسها.

وأكد أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن آواهم إلى النيابة العامة.

العقوبة 15 سنة سجنًا وغرامة مليون ريال

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الأرقام «911» بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و«999» و«996» في بقية مناطق المملكة.

الصورة

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أمن الحدود القبض على مقيم عسير مخالفين للنظام

مواد ذات صلة

المزيد
رمضان في تركيا.. صلاة وقرآن وسباق إلى المساجد

رمضان في تركيا.. صلاة وقرآن وسباق إلى المساجد

١١:١٨ م، الخميس، ٠٢ يوليو ٢٠١٥
القبض على مواطن بحوزته 598 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر

القبض على مواطن بحوزته 598 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر

١٢:٢٤ م، الأحد، ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢
«إنفاذ» يشرف على 14 مزادًا علنيًا لبيع أكثر من 180 عقارًا

«إنفاذ» يشرف على 14 مزادًا علنيًا لبيع أكثر من 180 عقارًا

٠٢:٣٤ م، الأحد، ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢
سحب 6 ملايين سيارة تويوتا من الأسواق العالمية بسبب مشكلة في المحرك

سحب 6 ملايين سيارة تويوتا من الأسواق العالمية بسبب مشكلة في المحرك

٠٨:٠٨ م، الجمعة، ٢٣ أكتوبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *