«الصحة»: تسجيل 53 إصابة جديدة بكورونا و 66 حالة شفاء

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 53 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 66 حالة، و3 حالات فاة.

وقالت وزارة الصحة، إنه تم تسجيل 53 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 826365 حالة.

حالات التعافي

وأضافت الوزارة أنه تم تم تسجيل 66 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 813841 حالة

وأكدت «الصحة» تسجيل ثلاث حالات وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9490 حالة وفاة.

والثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 53 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 76 حالة، ووفاة واحدة.

وأوصت الوزارة الجميع بضرورة التواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، وذلك للحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

اقرأ أيضًا:

«الصحة»: تسجيل 53 إصابة جديدة بكورونا و76 حالة شفاء