«استطلاع»: المواطنون يثقون بقرارات حكومتهم المتعلقة بالسياسات العامة

تواصل – وكالات:

عبر 82 في المائة من المواطنين عن ثقتهم في الحكومة لمعالجة القضايا المتعلقة بالسياسات العامة، ومن بينها مكافحة تغير المناخ، وذلك في استطلاع أجري لقياس ثقة المجتمعات في الحكومات والمنظمات غير الحكومية للاستجابة للتحديات العالمية لتغيير المناخ.

وتم تصنيف قطاعات الزراعة والطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة على أنها القطاعات الأكثر احتمالاً للقيام بالمطلوب في مكافحة المخاوف المناخية.

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الجهات الرسمية في المملكة المصادر الأكثر ثقة

وفقًا للاستطلاع الذي أجرته شركة إيدلمان – شركة دولية متخصصة في عمل المسوحات السنوية في أكثر من 28 دولة، وتصدر تقريرها كل بداية عام – فإن 78 في المائة من المشاركين في الدراسة ذكروا أن الجهات الرسمية في المملكة المعنية بشؤون البيئة هي المصادر الأكثر ثقة عندما يتعلق الأمر بالحديث عن حلول تغير المناخ، كما قال 63 في المائة منهم، إنه لا توجد تغطية إعلامية كافية حول هذه القضية.

واتفق أكثر من ثلثي المواطنين على أن الشركات والحكومات، يمكنها فقط فعل الكثير لمكافحة تغير المناخ. أما الأفراد، فيتوجب عليهم تغيير أنماط حياتهم بشكل جذري. وأظهر البحث أن 84 في المائة من مواطني المملكة – بفارق تسع نقاط عن العام الماضي – يشعرون أن أسلوب حياتهم الحالي ليس صديقاً للبيئة، بحسب ما أوردت صحيفة “الشرق الأوسط”.

ويرجع ذلك إلى العوائق والمتاعب المرتبطة بتبني أنماط حياة مستدامة، مثل التكلفة العالية للخيارات القابلة لإعادة التدوير، ونقص المعرفة حول كيفية تقليل تأثير الفرد على المناخ، وعدم كفاية التقارير عن حلول تغير المناخ. وأعرب 50 في المائة منهم عن مخاوفهم من أن التحول إلى الحياة المستدامة سيكون على حساب متع الحياة المعتادة.

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تصدر الحكومة لمؤشر الثقة وتغير المناخ

وذكرت كنانة دحلان، رئيس مكتب إيدلمان في المملكة: “إن تصدر الحكومة لمؤشر الثقة وتغير المناخ على حساب القطاع الخاص يأتي مجسدًا لحجم الجهود المبذولة في المملكة للتعاطي مع التحديات العالمية لتغير المناخ، التي برز من بينها إطلاق مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، بغية خفض الانبعاثات الكربونية في المنطقة ككل، بنسبة تزيد على 10 في المائة من مجمل الإسهامات العالمية”.

وأشار التقرير في ملاحظته إلى تطلعات 80 في المائة من مواطني المملكة بأن حلول تغير المناخ الحالية تعمل على تحسين القدرة التنافسية العالمية للمملكة، مشيرين إلى أن هذه الحلول تعزز أيضًا مستويات صحتهم على المدى الطويل ورفاهية أطفالهم.

واتفق أكثر من 75 في المائة ممن شملهم الاستطلاع على أن المبادرات الحكومية الخاصة بالمناخ عززت البيئة التنموية في المملكة فيما يخص الطاقة والوظائف ومجال الطاقة.