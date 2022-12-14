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توضيح من «حساب المواطن» بشأن الإفصاح عن وجود دخل من برنامج تمهير
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توضيح من «حساب المواطن» بشأن الإفصاح عن وجود دخل من برنامج تمهير

توضيح من «حساب المواطن» بشأن الإفصاح عن وجود دخل من برنامج تمهير

توضيح من «حساب المواطن» بشأن الإفصاح عن وجود دخل من برنامج تمهير
٠١:٠٢:٣٧ م، الأربعاء، ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

قال برنامج حساب المواطن، إنه يجب الإفصاح عن وجود دخل من برنامج تمهير.

جاء ذلك ردا على استفسار لأحد المستفيدين حول علاقة برنامج تمهير بالدعم.

وأوضح حساب المواطن ردا على السائل: في حال وجود دخل من برنامج “تمهير” لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل “غير ذلك” ومصدر الدخل “غير ذلك” وكتابة مصدر الدخل (برنامج تمهير)وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل في حساب المواطن”.

والأحد، أعلن برنامج حساب المواطن، تفاصيل الدفعة 61 مشيرا إلى أنها تضمنت إيداع 3.6 مليار ريال لـ11.2 مليون مستفيد.

إيداع دعم دفعة ديسمبر

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، مشيرا إلى أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم.

ومؤخرا، أعلن برنامج “حساب المواطن” صدور “نتائج الأهلية” للدورة 61 (شهر ديسمبر 2022)، موضحًا أنه للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية.

البوابة الإلكترونية للبرنامج

وقال البرنامج، عبر حسابه في “تويتر”، صدرت نتائج الأهلية للدورة 61 (شهر ديسمبر 2022)، وللتحقّق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج.

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https://twitter.com/Citizen_care/status/1602720875253465089

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