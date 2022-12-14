اليوم.. الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيًا ومستوطنون يقتحمون باحات «الأقصى»

تواصل – واس:

اقتحم مستوطنون صباح اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تنتشر بكثافة على أبواب الأقصى، لتأمين عمليات اقتحامات المستوطنين للأقصى في القدس المحتلة.

إصابة شاب فلسطيني بجروح

وأفاد مركز «واي حلوة» في القدس المحتلة بإصابة شاب فلسطيني بجروح بعد ضربه من قبل قوات الاحتلال واعتقال شقيقه، خلال اقتحام تلك القوات منزلهم في بلدة الطور في القدس المحتلة.

الاحتلال يبعد 12 فلسطينيًا عن القدس

وأكد أن قوات الاحتلال أبعدت 12 فلسطينيًا عن القدس الشهر الماضي، في إطار محاولات الاحتلال الإسرائيلي للتضييق على الفلسطينيين، ومنعهم من التصدي لاقتحامات المستوطنين للأقصى.

الاحتلال يواصل توسيع مستوطنات شمال الضفة الغربية

وحسب وكالة «وفا»، فقد واصلت جرافات قوات الاحتلال عمليات التجريف لتوسيع مستوطنة جاثمة على أراضي قرى قريوت وجالود وقصرة جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية، والاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية، مؤكدة أن قوات الاحتلال برفقة المستوطنين اعتدوا على الفلسطينيين أثناء عملية توسيع مستوطنة جاثمة على أراضي ثلاث قرى جنوب نابلس.

الاحتلال يهدم 890 منزلاً للفلسطينيين بالضفة

وأحصت دائرة التوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن الاحتلال هدم 890 منزلاً ومنشآت فلسطينية في الضفة المحتلة منذ بداية العام الجاري، إلى جانب تهجير مئات الفلسطينيين ضمن عمليات الضم وتكريس الاستيطان في الضفة الغربية.

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