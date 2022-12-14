اليوم.. البسامي في زيارة تفقدية لدوريات الأمن بمحافظة صبيا بجازان

تواصل – واس:

تفقد مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، اليوم، مقر قيادة دوريات الأمن في محافظة صبيا، واطلع على سير العمل وتقييم الأداء لتحقيق المستهدفات التطويرية والتقنية.

عرض مرئي لأبرز النتائج والتقارير الميدانية

وشاهد مدير الأمن العام، عرضًا مرئيًا لأبرز النتائج التي تحققت والتقارير الميدانية، حاثًا منسوبي قيادة دوريات الأمن في محافظة صبيا على مواصلة العطاء والارتقاء بمستوى الأداء والتميز في تقديم الخدمات الأمنية بكفاءة وفاعلية.

أمير جازان يستقبل مدير الأمن العام

فيما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، مدير الأمن العام والوفد المرافق الذي يزور المنطقة.

مناقشة الخطط والمبادرات والبرامج الأمنية

واطلع سمو أمير المنطقة خلال اللقاء على الخطط والمبادرات والبرامج الأمنية التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، منوهًا بجهود الأمن العام ممثلاً في الجهات الأمنية التابعة لها في المنطقة في:

1 – تقديم خدماتها الإنسانية والأمنية وكل ما يضمن حماية الأرواح والممتلكات.

2 – الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وفق أفضل الممارسات التقنية الحديثة، التي تضمن تقديم الخدمات في أسرع وقت ممكن.

توفير مختلف سبل الدعم والمساندة

وأكّد سموه على ما تجده القطاعات الأمنية بالمنطقة، من رعاية واهتمام من القيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـ من خلال توفير مختلف سبل الدعم والمساندة، وتأهيل العنصر البشري الذي يمثل ركيزة رئيسة للارتقاء بالأداء في كافة المجالات ويسهم في ترسيخ الأمن في المجتمع ومكافحة الجريمة.

اقرأ أيضًا:

رسالة من «الأمن العام» لضيوف الرحمن أثناء أداء العمرة