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ارتفاع ملموس في أسعار الذهب.. وعيار 24 يسجل 219 ريالاً

ارتفاع ملموس في أسعار الذهب.. وعيار 24 يسجل 219 ريالاً

ارتفاع ملموس في أسعار الذهب.. وعيار 24 يسجل 219 ريالاً
١١:١٨:٢٤ ص، الأربعاء، ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

سجلت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، الموافق 14 من ديسمبر 2022، ارتفاعًا ملموسًا عن أسعار أمس، حيث سجل عيار 24 نحو 219.17 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 200.91 ريال.

عيار 21 يسجل 191.78 ريال

كما سجل الذهب عيار 21 نحو 191.78 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 164.38 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 127.85 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 109.58 ريال.

وبلغت أسعار أوقية الذهب 6816 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1534 ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 219,169 ريال.

أسعار الذهب أمس الثلاثاء

كانت أسعار الذهب قد سجلت أمس، 216.07 ريال لعيار 24، فيما سجل عيار 22 نحو 198.06 ريال.

كما سجل الذهب عيار 21 نحو 189.06 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 162.05 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 126.04 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 108.03 ريال.

وبلغت أسعار أوقية الذهب 6720 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1513 ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 216,068 ريال.

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